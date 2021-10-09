Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала сезона

Ранним утром 9 октября температура воздуха понизилась до -1,1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ утром в субботу была ниже на 0,2 градуса, чем было накануне.

На территории Подмосковья наиболее холодным местом стали Черусти, где термометры показали - 5,8 градуса.

Отметим, что по данным Метеобюро Москвы и области, в субботу столичный регион останется под влиянием антициклона. "При малооблачной и сухой погоде максимальная температура днем в столице и области до +13, давление останется выше нормы - 764 мм рт. ст.", - уточнила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.