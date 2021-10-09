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09.10.2021 10:42
Рубрика: Общество

Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала сезона

Текст: Ирина Огилько

Ранним утром 9 октября температура воздуха понизилась до -1,1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ утром в субботу была ниже на 0,2 градуса, чем было накануне.

На территории Подмосковья наиболее холодным местом стали Черусти, где термометры показали - 5,8 градуса.

Отметим, что по данным Метеобюро Москвы и области, в субботу столичный регион останется под влиянием антициклона. "При малооблачной и сухой погоде максимальная температура днем в столице и области до +13, давление останется выше нормы - 764 мм рт. ст.", - уточнила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Общество Ежедневник Погода

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