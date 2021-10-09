На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок"

Тропический шторм "Лайонрок" обрушился на Гонконг, парализовав жизнь в мегаполисе. Из-за непогоды закрыты офисы, банки, госучреждения, приостановлены разгрузочные работы в порту и паромное сообщение.

Основной удар стихии пришелся на китайский остров Хайнань, который находится в 550 километрах от Гонконга. Тайфун, названный в честь горы в Гонконге, смещается в сторону Вьетнама.

Несмотря на то, что центр атмосферного вихря располагается южнее, на специальный административный район Китая обрушились ливни и ураганный ветер. Объявлен восьмой уровень штормового предупреждения по 10-балльной шкале, сообщает ТАСС.