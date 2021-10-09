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Рубрика: В мире

Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми

Один человек погиб при обрушении пятиэтажного жилого дома в Батуми. Спасатели извлекли из-под завалов тело женщины, которая которая проживала на третьем этаже здания.

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"По нашим предположениям, примерно 7-8 человек еще остаются под завалами. Мы продолжим работу до тех пор, пока не доведем ее до конца", - заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он отметил, что под завалами могут быть и несовершеннолетние. "Возможно, трое детей. Точно не можем подтвердить информацию",- добавил министр.

Напомним, часть дома обрушилась в центре Батуми днем 8 октября. Два человека в очень тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще двое детей и мужчина с менее тяжелыми травмами также госпитализированы, сообщает "Интерфакс".

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