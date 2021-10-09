Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы

Большинство американцев считают, что американские политики, а также компании, работающие в социальных сетях, распространяют дезинформацию в интернете чаще, чем иностранные правительства.

Согласно опросу, проведенному Центром по связям с общественностью Associated Press-NORC (AP-NORC Center) и Институтом Пирсона Чикагского университета, около трех четвертей респондентов заявили о том, что политики, компании и пользователи социальных сетей в США несут ответственность за распространение дезинформации. 48 процентов респондентов назвали правительство США ответственным за распространение дезинформации, при этом, еще меньше, около 40 процентов, считают иранское правительство и другие страны ответственными за дезинформацию в интернете.

Тревор Томпсон, директор AP-NORC Center, выразил мнение: многие американцы считают, что распространение дезинформации - это проблема, которая напрямую влияет на них, их друзей и их семьи. В последние годы, как отмечает издание The Hill, дезинформация действительно становится серьезной национальной проблемой в Америке, что особенно отчетливо проявилось во время пандемии COVID-19 и после президентских выборов 2020 года.