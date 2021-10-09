Новости

Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке 08.10.2021
Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов" 08.10.2021
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети 08.10.2021
В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ 08.10.2021
СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку Израиля с территории Ливана 08.10.2021
Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 08.10.2021
Фигуристы Коляда и Алиев стали призерами турнира в Финляндии 08.10.2021
Троим нападавшим в столичном метро предъявлено обвинение в покушении на убийство 08.10.2021
Патриарх Кирилл объяснил, почему не служил 8 октября в Троице-Сергиевой Лавре 08.10.2021
Сафонов и Захарян попали в состав сборной России на матч со Словакией 08.10.2021
МЭР разработало правила создания и ведения реестра углеродных единиц 08.10.2021
Из-за ошибки в матче ЦСКА - "Краснодар" арбитр Казарцев отстранен до конца года 08.10.2021
Худруком театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко 08.10.2021
На северо-востоке Москвы жители Отрадного обнаружили сугроб 08.10.2021
Хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили почти 48 млн россиян 08.10.2021
Власти Италии не исключили признания вакцинации "Спутником V" 08.10.2021
Путин поручил утвердить программу всеобщего обучения детей плаванию 08.10.2021
Столкнувшаяся с неизвестным объектом подлодка США прибыла на базу в Гуам 08.10.2021
Художественным руководителем Театра Сатиры стал Сергей Газаров 08.10.2021
Путин потребовал принять меры для успешного выступления на Играх в Пекине 08.10.2021
МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже 08.10.2021
Вице-премьер Оверчук встретился с президентом Туркменистана 08.10.2021
Московский планетарий откроется после ремонта 08.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 00:33
Рубрика: В мире

Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы

Текст: Максим Макарычев

Большинство американцев считают, что американские политики, а также компании, работающие в социальных сетях, распространяют дезинформацию в интернете чаще, чем иностранные правительства.

МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже

Согласно опросу, проведенному Центром по связям с общественностью Associated Press-NORC (AP-NORC Center) и Институтом Пирсона Чикагского университета, около трех четвертей респондентов заявили о том, что политики, компании и пользователи социальных сетей в США несут ответственность за распространение дезинформации. 48 процентов респондентов назвали правительство США ответственным за распространение дезинформации, при этом, еще меньше, около 40 процентов, считают иранское правительство и другие страны ответственными за дезинформацию в интернете.

Тревор Томпсон, директор AP-NORC Center, выразил мнение: многие американцы считают, что распространение дезинформации - это проблема, которая напрямую влияет на них, их друзей и их семьи. В последние годы, как отмечает издание The Hill, дезинформация действительно становится серьезной национальной проблемой в Америке, что особенно отчетливо проявилось во время пандемии COVID-19 и после президентских выборов 2020 года.

В мире США

Главное сегодня

МИД РФ: Трое сотрудников посольства США подозреваются в краже
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов владельца Bellingcat
В ЦБ заинтересовались нелегальными переводами с карты на карту
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Цены на газ и уголь в Европе побили все исторические рекорды
К чему приведет экспроприация жилья у крупных собственников в Берлине