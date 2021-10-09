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Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США

Опубликована видеозапись, на которой запечатлены сотрудники американского посольства, подозреваемые в хищении личных вещей у гражданина России.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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В самом начале ролика, размещенного в Telegram-канале РИА Новости, кадры с камеры видеонаблюдения, установленной в холе бара. Видно, как трое парней покидают "увеселительное заведение". Затем - другая локация: вход в здание дипмиссии. Нетрудно заметить, что один из мужчин в сильном алкогольном опьянении - он еле стоит на ногах. Двое других его направляют. За спиной у самого пьяного - украденный рюкзак.

Ранее сообщалось, что американцы отдыхали в одном из баров на улице Сретенка и забрали вещь, им не принадлежащую. Пострадавший рассказал, что оставил рюкзак под барной стойкой и отлучился на несколько минут. Когда вернулся, сумки уже не было. В рюкзаке находились деньги, техника и документы.

Возбуждено уголовное дело. МИД РФ требует лишить сотрудников посольства дипломатического иммунитета. "Направлена нота", - рассказали в министерстве. В случае отказа дипломаты будут высланы из страны.

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