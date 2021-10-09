Партия Бабиша побеждает на выборах в Чехии

Движение АНО, возглавляемое премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, заняло лидерскую позицию на парламентских выборах, которые проходили в стране в пятницу и субботу. Оно, как следует из предварительных данных, опубликованных на сайте Чешского статистического управления, получило 28,57 процента голосов избирателей.

Как отмечают местные СМИ, движение опередило своих соперников. Эксперты прогнозируют, что АНО сохранит этот отрыв до самого конца. Результат проходивших в эти два дня выборов схож с тем, что был четыре года назад, тогда партия Бабиша получила поддержку 29,6 процента избирателей.

В нижнюю палату парламента также проходят коалиция "Вместе", набравшая 26,05 процента голосов, коалиция Пиратской партии и движения "Старосты и независимые" с 14,63 процента, а также Партия свободы и прямой демократии с поддержкой в 10,18 процента. Остальные политические силы не смогли преодолеть 5-процентый порог. Впрочем, такой шанс еще есть у Чешской социал-демократической партии и партии "Присяга", им не хватает нескольких десятых процента голосов.

Явка составила 64,58 процента. Напомним, в Чехии избирательным правом обладают свыше 8 миллионов человек. В эти пятницу и субботу им предстояло определить состав 200-местного парламента. На эти кресла претендовали 5242 кандидата от 22 политических сил.