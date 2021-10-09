Почти половина больных раком россиян умирают от патологий сердца

Около половины россиян с онкологическими заболеваниями умирают от сердечно-сосудистых патологий. А болезни сердца вызываются лечением рака. Об этом рассказал заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили, сообщает ТАСС.

"Приведу пример. Это рак молочной железы, когда раковые клетки экспрессирует белок - эпидермальный фактор роста, который отвечает за размножение этих клеток, за их выживание и метастазирование и распространение по организму. Оказалось, что этот же самый белок расположен на клетках сердца, на кардиомиоцитах", - сказал Мацкеплишвили.

По словам врача, в кардиомиоцитах этот белок отвечает за сохранность сократительного аппарата, за выживаемость кардиомиоцитов и регуляцию обмена кальция. И терапия против рака, которая блокирует рецепторы на клетках опухоли, параллельно наносит очень серьезный ущерб сердцу.

Как отметил эксперт, смертность от того же рака молочной железы упала в настоящее время со 100 до 3%.

"Но такие пациентки умирают от острой сердечной недостаточности. Сегодня мы стараемся этого избежать", - добавил ученый.