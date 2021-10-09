Почти половина больных раком россиян умирают от патологий сердца

Новости

Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС 18:42
Александр Невский выпустит хоррор 18:20
Мясников объяснил, почему привитые от COVID оказываются в реанимации 18:17
Партия Бабиша побеждает на выборах в Чехии 18:15
Канал имени Москвы вновь открыт после ЧП с теплоходом 18:04
Киллиан Мерфи снимется в фильме Нолана про Оппенгеймера 17:56
В УЕФА отреагировали на поражение Словакии от России 17:55
Умер советский режиссер и актер Агакиши Кязимов 17:31
В 99 лет умерла режиссер и актриса Нола Чилтон 17:11
Вучич: Европа сама виновата в энергетическом кризисе 16:57
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко 16:12
Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр 15:26
Появилась информация о состоянии заболевшей COVID Ларисы Гузеевой 15:10
Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций 15:06
Эксперт рассказала, когда выгоднее брать кредит 15:02
Директор Серова прокомментировал информацию о заражении певца COVID 15:00
Захарова прокомментировала планы ЦРУ в отношении РФ и КНР 14:51
У заболевшего COVID Валерия Гаркалина поражено 85% легких 14:38
Канал имени Москвы заблокирован после ЧП с теплоходом 14:18
К концу года на новые маршруты выйдут двухэтажные поезда 14:13
В Болгарии за памятником Советской армии ухаживает Ленин 14:11
Стало известно о сбое в движении поездов на Курском направлении МЖД 13:42
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак 12:57
В "Газпроме" заявили о выполнении всех заявок на поставку газа в Европу 12:31
Почти 50 тысяч растений из садов "Цветочного джема" высадят в парках Москвы 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 17:44
Рубрика: Общество

Почти половина больных раком россиян умирают от патологий сердца

Текст: Алексей Рыбин

Около половины россиян с онкологическими заболеваниями умирают от сердечно-сосудистых патологий. А болезни сердца вызываются лечением рака. Об этом рассказал заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили, сообщает ТАСС.

"Приведу пример. Это рак молочной железы, когда раковые клетки экспрессирует белок - эпидермальный фактор роста, который отвечает за размножение этих клеток, за их выживание и метастазирование и распространение по организму. Оказалось, что этот же самый белок расположен на клетках сердца, на кардиомиоцитах", - сказал Мацкеплишвили.

Фото: Natali_Mis/istoc
Лазер проведет экспресс-диагностику онкологии

По словам врача, в кардиомиоцитах этот белок отвечает за сохранность сократительного аппарата, за выживаемость кардиомиоцитов и регуляцию обмена кальция. И терапия против рака, которая блокирует рецепторы на клетках опухоли, параллельно наносит очень серьезный ущерб сердцу.

Как отметил эксперт, смертность от того же рака молочной железы упала в настоящее время со 100 до 3%.

"Но такие пациентки умирают от острой сердечной недостаточности. Сегодня мы стараемся этого избежать", - добавил ученый.

Общество Здоровье Наука и образование РАН Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Читатели Daily Mail встали на защиту РФ и обвинили США в газовом кризисе в ЕС
Потерпевший: Сотрудники посольства США в Москве могли вернуть краденый рюкзак
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
"Аэрофлот" и S7 начали вывоз россиян из Марокко
Ливан остался без электричества из-за остановки двух станций
Как живут и воспитывают детей одинокие папы
Как мировые СМИ отреагировали на полет в космос экипажа фильма "Вызов"