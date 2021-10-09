Появился русский трейлер испанского фильма ужасов "Бабушка"

На YouTube-канале ChannelParadiseGroup появился локализованный трейлер (18+) испано-французского фильма ужасов "Бабушка" (La abuela). Премьера - 28 октября.

Фильм рассказывает о семейной истории Сюзанны и вырастившей ее бабушки. Девушка уехала во Францию и пытается добиться известности на модельном поприще, однако вынуждена вернуться в Мадрид. У её единственной родственницы произошел сердечный приступ, и ухаживать за бабушкой больше некому. В конце ролика мы видим, что Сюзанну ждут вовсе не житейские неурядицы, а что-то жуткое.

Режиссер - Пако Пласа, сценарий Карлоса Вермута. В ролях: Альмудена Амор, Вера Вальдес, Майкл Коллинс, Чача Хуан, Карина Колокольчикова ("Фестиваль Рифкена").