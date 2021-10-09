Канал имени Москвы заблокирован после ЧП с теплоходом

Проход судов по каналу имени Москвы заблокирован после инцидента с теплоходом, сообщает телеканал "Москва 24".

По предварительным данным, в районе Дмитрова круизный теплоход "Константин Коротков" столкнулся с откосом одного из берегов. Судно направлялось за зимнюю стоянку в Нижний Новгород. Экипаж не пострадал, однако у судна обнаружены неисправности, самостоятельно покинуть место происшествия у команды не получится.

Шедшие следом суда встали на якори, решается вопрос о буксировке "Константин Короткова".