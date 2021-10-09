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09.10.2021 09:55
Рубрика: Экономика

Московский трамвай стал победителем премии Global Light Rail Awards

Текст: Ирина Огилько

Московский трамвай второй год стал победителем международной премии Global Light Rail Awards. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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Эта награда считается "Оскаром" в сфере городского рельсового транспорта. За превосходство каждый год соревнуются лучшие транспортные системы городов всего мира.

Жюри отметили масштаб развития трамвая и его сервисов для пассажиров как следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире - Московского метрополитена. Кстати, в прошлом году московский трамвай наградили как "самую развивающуюся систему".

"Трамвай - один из любимых видов транспорта москвичей. Сейчас у трамвайной сети новый оператор - Московский метрополитен. Мы изменили подход к управлению инфраструктурой - взяли жесткие стандарты метро, чтобы обеспечить пассажиров надежным и современным наземным транспортом. Применение новых технологий и программ как раз отметило жюри международного конкурса. По поручению мэра Москвы мы продолжим развивать и увеличивать масштабы трамвайной сети и полностью обновим трамвайный парк", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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