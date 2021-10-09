Названо имя погибшего на сцене артиста Большого театра

Погибшим на сцене Большого театра оказался 37-летний артист Евгений Кулеш, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Евгений Кулеш выступал в миманса - мимическом ансамбле, который задействован в массовых сценах. В опере "Садко", которая вечером давалась на сцене Большого, артист отодвигал трон в начале постановки, затем выходил к зрителям. По словам очевидцев, артист не успел отойти, когда сверху спустилась массивная декорация.

Когда стало ясно, что произошел несчастный случай, оперу сразу же прервали, вызвали "скорую помощь". Евгения Кулеша пытались реанимировать, но он скончался. Обстоятельства трагедии уточняются.