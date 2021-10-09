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Рубрика: Общество

Почти 50 тысяч растений из садов "Цветочного джема" высадят в парках Москвы

Текст: Любовь Проценко

Московские парки, скверы и аллеи украсят растения из садов "Цветочного джема". Фестиваль проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. В течение недели специалисты демонтировали фестивальные сады и сейчас готовы высадить почти 50 тысяч кустарников, цветов и деревьев на новые постоянные места.

Фото: Пресс-служба проекта "Московские сезоны"
В Москве воссоздан один из самых популярных садов "Цветочного джема"

Активные москвичи обращаются в оргкомитет и сами предлагают места, которые можно озеленить. Так, жители района Северный попросили облагородить пустырь рядом с домами по адресу Долгопрудная аллея д.15, корпус 4. 9 октября им торжественно передали 1,8 тысячи растений: ивы, гортензии, веронику, овсяницу, осоку, полынь, физалис, землянику и многие другие.

Больше всего растений высадят в парке "Яуза" - почти семь тысяч. Там появятся рудбекии, гортензии, дерен, розы, березы, перовския. Парк "Горка", который привлекает москвичей своим необычным рельефом, теперь будут украшать шестиметровые липы, которыми во время фестиваля можно было полюбоваться на площадке на переходе от Манежной площади к площади Революции. Так же в парке высадят множество английских и плетистых роз. Они считаются одними из самых универсальных цветов - их можно использовать в разных декоративных композициях не только в виде букета, но и в качестве живых изгородей. Кроме того, эта разновидность цветов неприхотлива в уходе и устойчива ко многим внешним факторам.

"В парке мы высадим растения, которые смогут пережить зиму. Конечно, теплолюбивые южные кустарники и цветы не перенесут русские крепкие морозы, поэтому их мы передаем в питомники, где за ними будут ухаживать должным образом, а также в ботанический сад МГУ имени М.В. Ломоносова "Аптекарский огород", - рассказали в оргкомитете фестиваля "Цветочный джем".

Коллекция ботсада пополнится уникальными южными и водными растениями, которые украшали площадку около входа в ЦУМ на Кузнецком Мосту. Она была оформлена в виде стилизованной фигуры рыбки, вокруг все украсили ивами, композициями из тростника, желтого бамбука, цветущих канн и талий. Центральную часть сада занимали огромные кубы-аквариумы с нимфеями и другими водными растениями.

В "Аптекарский огород" отправятся самшиты, олеандры, камелии и пираканты - всего 617 растений. Они будут высажены как в открытый грунт, так и в оранжереи.

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