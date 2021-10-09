Разработан единый порядок оплаты труда врачей

Зарплата врачей будет формироваться по единым правилам. Планируется, что состоять она будет из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, новый порядок оплаты труда медработников разработан совместно с Минздравом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями медицинского сообщества.

Отмечается, что фиксированная часть заработной платы должна увеличиться. Согласно проекту постановления правительства, размер оклада медработников будет определяться тремя величинами: это - минимальный размер оплаты труда ( в 2022 году он составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент сложности, который будет варьироваться от 1 до 3,13 и зависеть от того, какую работу выполняет медработник, а также коэффициента экономического развития региона.

Компенсационных выплат будет восемь видов. В их числе, например, доплаты за работу в ночное время или с вредными и опасными условиями труда. Их размер может варьироваться от 4 до 60 процентов от размера оклада работника. Стимулирующих выплат предлагается 16 видов. Среди них - надбавки за работу в сельской местности, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Они могут устанавливаться в размере от 10 до 60 процентов от оклада.

Новый порядок оплаты труда медработников планируют опробовать в первом квартале 2022 года в семи российских регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии. В общей сложности на их территории находятся почти полтысячи медучреждений. При этом расходы на оплату труда медперсонала и врачей в этих регионах вырастут более чем на 30 процентов.

В дальнейшем единый порядок оплаты труда будет распространен на всей территории страны.

Сегодня в отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат, а размеры окладов сотрудников больницы определяют самостоятельно. Из-за этого разница в зарплатах одних и тех же специалистов в разы отличается даже внутри одного региона.

Планируется, что систему оплаты труда также унифицируют для учителей. Эксперимент готовится в пяти регионах: в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.