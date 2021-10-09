Новости

Овечкин получил травму в предсезонном матче против "Филадельфии" 08:21
Разработан единый порядок оплаты труда врачей 08:10
Байден вдвое увеличил лимит на прием беженцев в 2022 финансовом году 07:22
Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное 06:45
На Гонконг обрушился тропический шторм "Лайонрок" 06:18
В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе 05:03
Четыре человека погибли при крушении самолета в США 04:37
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США 04:22
Один человек погиб при обрушении дома в центре Батуми 03:37
Штефан Таркович: Мы были лучше сегодня, но Россия оказалась эффективней 03:01
Кудряшов: Не удалось показать футбол, который хотел видеть тренерский штаб 02:47
В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию 02:43
Карпин: Если лучшим игроком стал вратарь, то команда играла плохо 01:59
Карпин о матче со Словакией: Сегодня не получалось ничего 01:48
Госдеп США сообщил о поездке замгоссекретаря США Нуланд в Москву 01:41
Врач рассказал о состоянии голодающего в тюрьме Саакашвили 01:22
Возобновивший работу Instagram поблагодарил пользователей за мемы 01:02
Опрос: политики и соцсети в США дезинформируют больше, чем иностранцы 00:33
Сборная России нанесла лишь один удар в створ в матче со Словакией 00:04
Двое мужчин были спасены после 29 дней дрейфа в море на маленькой лодке 08.10.2021
Мошенники усложнили сценарий телефонных "разводов" 08.10.2021
ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв в афганской мечети 08.10.2021
В Росприроднадзоре назвали города-загрязнители РФ 08.10.2021
СМИ: Сирийская ПВО отражает атаку Израиля с территории Ливана 08.10.2021
Молодежная сборная России обыграла Северную Ирландию в отборе ЧЕ-2023 08.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Названы тарифы на электроэнергию на 2022 год
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
Что надо знать и уметь для участия в цифровой переписи населения
09.10.2021 08:10
Рубрика: Экономика

Разработан единый порядок оплаты труда врачей

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарплата врачей будет формироваться по единым правилам. Планируется, что состоять она будет из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Об этом "Российской газете" сообщили в Минтруде. Как пояснили в ведомстве, новый порядок оплаты труда медработников разработан совместно с Минздравом, ВНИИ труда, Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ), профсоюзом медработников и представителями медицинского сообщества.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
При переезде в другой регион медикам хотят сохранить прежнюю зарплату

Отмечается, что фиксированная часть заработной платы должна увеличиться. Согласно проекту постановления правительства, размер оклада медработников будет определяться тремя величинами: это - минимальный размер оплаты труда ( в 2022 году он составит 13,6 тысячи рублей), коэффициент сложности, который будет варьироваться от 1 до 3,13 и зависеть от того, какую работу выполняет медработник, а также коэффициента экономического развития региона.

Компенсационных выплат будет восемь видов. В их числе, например, доплаты за работу в ночное время или с вредными и опасными условиями труда. Их размер может варьироваться от 4 до 60 процентов от размера оклада работника. Стимулирующих выплат предлагается 16 видов. Среди них - надбавки за работу в сельской местности, наставничество, выявление онкологических заболеваний. Они могут устанавливаться в размере от 10 до 60 процентов от оклада.

Новый порядок оплаты труда медработников планируют опробовать в первом квартале 2022 года в семи российских регионах: Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областях, а также в Севастополе и Якутии. В общей сложности на их территории находятся почти полтысячи медучреждений. При этом расходы на оплату труда медперсонала и врачей в этих регионах вырастут более чем на 30 процентов.

В дальнейшем единый порядок оплаты труда будет распространен на всей территории страны.

Сегодня в отрасли отсутствуют единые требования к назначению стимулирующих и компенсационных выплат, а размеры окладов сотрудников больницы определяют самостоятельно. Из-за этого разница в зарплатах одних и тех же специалистов в разы отличается даже внутри одного региона.

Планируется, что систему оплаты труда также унифицируют для учителей. Эксперимент готовится в пяти регионах: в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областях и в Мордовии. Проект постановления правительства об этом размещен для общественного обсуждения.

В регионах Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Правительство Минздрав Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Крым ЦФО Белгородская область УрФО Курганская область СФО Омская область ПФО Оренбургская область ЦФО Тамбовская область Повышение зарплат бюджетникам Реформа здравоохранения

Главное сегодня

В МИД РФ подтвердили информацию о поездке Нуланд в Россию
Опубликовано видео с укравшими рюкзак сотрудниками посольства США
Разработан единый порядок оплаты труда врачей
Минстрой опроверг предположения об увеличении взносов на капремонт
Собянин выделит 2 миллиона рублей избитому в метро мужчине
Росстат начнет считать доходы россиян по-новому
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег