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09.10.2021 12:03
Рубрика: Общество

В Москве впервые с 9 июля число случаев COVID-19 превысило 6 тысяч

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает: в Москве выявлен 6001 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Накануне в городе было 4 595 заболевших. За прошедшие сутки госпитализированы 1 238 человек. На ИВЛ находится 491 человек.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах

В городе выздоровели еще 2 211 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 509 679. В столице скончались 70 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией - это вакцинация. Сделайте прививку от COVID-19 в одном из центров вакцинации на базе поликлиник или точке работы выездных бригад в популярных общественных местах. Подробная информация опубликована на сайте.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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