Зритель рассказал о гибели артиста на сцене Большого театра

Артист Большого театра получил смертельную травму в самом начале оперы "Садко". Об этом в Instagram рассказал один из зрителей постановки.

"В самом начале, когда декорации сверху спускались на сцену, артист не успел отойти", - отмечает очевидец. Это был представитель миманса - группы, задействованной в массовых сценах. Спектакль прервали словами "Стоп! Стоп! Вызовите скорую, здесь кровь", - вспоминает зритель. После этого был объявлен антракт, через некоторое время зрителей попросили покинуть театр.

Напомним, что трагедия произошла во время оперы "Садко" вечером в субботу. Все обстоятельства ЧП сейчас уточняются.