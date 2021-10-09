На Сахалине не привитым от COVID-19 запретили ходить в кино и театры

Запрет на посещение театров и кинотеатров для людей, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, установило управление Роспотребнадзора Сахалинской области.

"Такая мера будет способствовать предотвращению распространения особо опасной инфекции", - пояснили РИА Новости в региональном минздраве.

В то же время, введение новых ограничений позволит смягчить уже действующие. Если сейчас в залах должна быть занята только половина мест, то в отсутствие невакцинированных посетителей заполняемость планируют увеличить до 70 процентов.

Кроме того, с понедельника на сахалинских предприятиях планируют ввести утренние фильтры. А не прошедших вакцинацию сотрудников старше 60 лет начнут отстранять от работы для их безопасности.

В областном Минздраве уверены, что для снижения распространения заболеваемости нужно привить до 80 процентов работающих коллективов.