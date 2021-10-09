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Рубрика: Общество

На Сахалине объявили штормовое предупреждение

Текст: Дина Непомнящая

Сильный ветер до 20 метров в секунду и дождь ожидается на острове Сахалин днем 10 октября и ночью 11 октября. На побережье ветер может подниматься до 25 метров в секунду. В областном главке МЧС жителям рекомендовали по возможности отложить выезды за пределы населенных пунктов.

Фото: Пресс-служба администрации Новороссийска
В Новороссийске объявили штормовое предупреждение из-за мощного ветра

Ухудшение погоды ожидается также в Южно-Курильском, Курильском и Северо-Курильском районах. Там тоже возможны осадки и порывы ветра до 24 метров в секунду.

В администрации муниципальных образований направлены экстренные предупреждения. Спасатели готовы к немедленному реагированию для ликвидации возможных последствий циклона.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область

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