Студент из Приморья забросал Вечный огонь цветами с клумб

В Находке 19-летний парень повредил памятник Победы Великой Отечественной войны. Он вырвал цветы с клумб и забросал ими Вечный огонь. Погром обнаружили рабочие, занимающиеся уборкой и озеленением территории.

"В ходе проверки полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался студент второго курса высшего учебного заведения во Владивостоке", - сообщили в пресс-службе УМВД Приморья.

Полицейским молодой человек рассказал, что хулиганский поступок совершил, возвращаясь домой в нетрезвом виде. Вину он признал полностью и раскаялся.

В отношении нарушителя составили протокол об административном правонарушении по статье 7.17 КоАП РФ "Уничтожение или повреждение чужого имущества". Материалы дела направлены для разбирательства в мировой суд. Парню грозит штраф до пятисот рублей. Кроме того, он должен будет оплатить стоимость поврежденных растений и работу людей, которые очищали памятник. Сумма составила больше четырех тысяч рублей.