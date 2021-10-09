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Рубрика: Общество

В Благовещенске начнут требовать QR-код для посещения кафе

Текст: Дина Непомнящая

Разработать к 15 октября комплекс мероприятий по введению системы QR-кодов на территории Благовещенска и начать применять ее с 18 октября поручил губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Первыми требовать от посетителей QR-коды начнут заведения общественного питания. Попасть в кафе и рестораны можно будет также предъявив ПЦР-тест, подтверждающий, что гость не заражен SARS-CoV-2.

С 1 ноября показывать QR-код нужно будет в спортивных клубах, фитнес-центрах, кинотеатрах, театрах, музеях, библиотеках и других местах массового скопления людей.

- Речь о принудительной вакцинации ни в коем случае не идет. Люди, которые не хотят или по медицинским показаниям не могут поставить прививки, смогут пойти в ресторан с ПЦР-справкой. Такая справка действительна в течение трех суток, - отмечает глава региона.

Василий Орлов подчеркнул, что введение новых ограничительных мер - это вынужденное решение. В области продолжает расти число заболевших коронавирусом. Следом за Благовещенском систему QR-кодов планируют распространить на все крупные города региона.

Согласно последним данным областного управления Роспотребнадзора, основная доля выявленных случаев COVID-19 приходится на Благовещенск (28,2 процента), Свободный (12,9 процента), Тынду (4,9 процента), Райчихинск (4,6 процента), Белогорск (3,8 процента), Тамбовский (6,4 процента), Ивановский (4,1 процента) и Скороводинский районы (3,7 процента). При этом 96,3 процента заболевших не сделали прививку.

Напомним, что получить цифровой QR-код могут граждане, прошедшие полный курс вакцинации, либо официально переболевшие коронавирусом.

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