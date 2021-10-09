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09.10.2021 13:26
Рубрика: Власть

Возбуждено уголовное дело об избиении военнослужащего в Хабаровском крае

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В Главной военной прокуратуре подтвердили факт возбуждения уголовного дела в связи с распространением шокирующего видеоролика, на котором группа солдат избивают другого военнослужащего. Корреспонденту "РГ" военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев пояснил, что оперативно проведенная проверка показала, что ролик не смонтированный, не постановочный, и все факты, показанные в нем, соответствуют действительности.

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Проверка предварительно нашла подтверждение фактам неуставных отношений и вымогательства. Соответственно и уголовное дело возбуждено по двум статьям:ч.2 ст.335 УК РФ (за неуставные отношения) и ч.2 ст.163 ( за вымогательство). Было также установлено, что в избиении военнослужащего, дагестанца по национальности, из всей группы на кадрах именно этого ролика принимали участие два военнослужащих, один из Дагестана, второй из Кабардино-Балкарии. Военная прокуратура вышла в суд с ходатайством о заключении обоих фигурантов дела под стражу.

Но в целом проверкой установлено. что ролик показывает лишь единичный факт избиения. На самом же деле неуставные отношения, избиения и вымогательства начались еще в сентябре группой, в которую входил еще и рядовой контрактник водитель-повар Ринат Гашимов. Речь, напомним, идет о вызвавшем широкий общественный резонанс видеоролике, на котором солдаты в казарме жестоко избивают своего сослуживца в одной из воинских частей Хабаровского края

"По поручению заместителя Генерального прокурора Российской Федерации - Главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края". - таким было первое сообщение на официальном сайте ГВП.

Очень быстро было определено место записи ролика. Действие происходило в в/ч 46102 в городе Бикин Хабаровского края. Проверка установила, что два водителя солдата- срочника из автороты батальона материально-технического обеспечения Исмаил Магомедов и Шамиль Торочоков, а также контрактник Ринат Гашимов неоднократно избивали солдата срочной службы Ислама Алиева.

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При этом роль о пресловутой дедовщине не идет, так как Алиев и Магомедов были призваны в армию в ноябре 2020 года. А Шамиль Торочоков отслужил и того меньше. Он был призван в конце июня этого года.

Установлено, что причиной избиений стали требования передать группе 20 тысяч рублей и телефон iPhone 10.

Сейчас подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК. В Главной военной прокуратуре корреспонденту "РГ" особо подчеркнули, что никакого укрывательства допущено не будет, об этом не может быть даже речи.

"Военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства происшествия, а также условия, ему способствовавшие. В целях устранения выявленных нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - сообщили в Главной военной прокуратуре.

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