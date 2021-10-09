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Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 6001
  • 2 Санкт-Петербург 2717
  • 3 Московская область 1689
  • 4 Самарская область 668
  • 5 Нижегородская область 643
  • 6 Республика Башкортостан 627
  • 7 Воронежская область 624
  • 8 Свердловская область 551
  • 9 Пермский край 544
  • 10 Ростовская область 524
  • 11 Республика Крым 493
  • 12 Челябинская область 400
  • 13 Иркутская область 395
  • 14 Красноярский край 395
  • 15 Омская область 384
  • 16 Оренбургская область 370
  • 17 Волгоградская область 370
  • 18 Ставропольский край 364
  • 19 Саратовская область 352
  • 20 Ульяновская область 351
  • 21 Архангельская область 319
  • 22 Удмуртская Республика 301
  • 23 Хабаровский край 300
  • 24 Алтайский край 294
  • 25 Брянская область 291
  • 26 Вологодская область 287
  • 27 Тверская область 280
  • 28 Пензенская область 280
  • 29 Калининградская область 279
  • 30 Республика Коми 270
  • 31 Липецкая область 269
  • 32 Ленинградская область 266
  • 33 Тюменская область 263
  • 34 Республика Карелия 256
  • 35 Смоленская область 250
  • 36 Владимирская область 249
  • 37 Курская область 245
  • 38 Республика Саха (Якутия) 237
  • 39 Белгородская область 235
  • 40 Краснодарский край 229
  • 41 Ярославская область 224
  • 42 Севастополь 221
  • 43 Псковская область 218
  • 44 Приморский край 217
  • 45 Ивановская область 205
  • 46 Ханты-Мансийский автономный округ 202
  • 47 Забайкальский край 201
  • 48 Астраханская область 198
  • 49 Мурманская область 196
  • 50 Орловская область 190
  • 51 Кемеровская область 184
  • 52 Новосибирская область 177
  • 53 Новгородская область 173
  • 54 Кировская область 163
  • 55 Курганская область 162
  • 56 Рязанская область 162
  • 57 Тамбовская область 151
  • 58 Тульская область 151
  • 59 Костромская область 141
  • 60 Республика Хакасия 140
  • 61 Калужская область 138
  • 62 Амурская область 128
  • 63 Республика Дагестан 118
  • 64 Республика Бурятия 117
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 109
  • 66 Томская область 100
  • 67 Республика Чувашия 100
  • 68 Республика Мордовия 98
  • 69 Республика Татарстан 94
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 91
  • 71 Чеченская Республика 71
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 70
  • 73 Республика Ингушетия 68
  • 74 Республика Марий Эл 66
  • 75 Республика Тыва 60
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 60
  • 77 Республика Калмыкия 57
  • 78 Сахалинская область 57
  • 79 Республика Адыгея 52
  • 80 Камчатский край 41
  • 81 Республика Алтай 40
  • 82 Еврейская автономная область 37
  • 83 Магаданская область 21
  • 84 Ненецкий автономный округ 16
  • 85 Чукотский автономный округ 15

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Сахалинская область 0,17%
  • 2. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,18%
  • 3. Магаданская область 0,19%
За последние сутки подтверждено 968 смертей
  1. Москва 70
  2. Санкт-Петербург 61
  3. Свердловская область 48
  4. Нижегородская область 35
  5. Краснодарский край 34
  6. Ставропольский край 32
  7. Пермский край 31
  8. Республика Башкортостан 30
  9. Удмуртская Республика 28
  10. Саратовская область 28
  11. Пензенская область 27
  12. Самарская область 27
  13. Челябинская область 27
  14. Ростовская область 26
  15. Волгоградская область 22
  16. Красноярский край 21
  17. Оренбургская область 20
  18. Алтайский край 18
  19. Ульяновская область 15
  20. Новосибирская область 15
  21. Омская область 14
  22. Брянская область 13
  23. Республика Чувашия 13
  24. Воронежская область 12
  25. Липецкая область 12
  26. Тульская область 12
  27. Республика Дагестан 12
  28. Вологодская область 11
  29. Иркутская область 11
  30. Рязанская область 10
  31. Астраханская область 10
  32. Республика Хакасия 10
  33. Мурманская область 9
  34. Республика Крым 9
  35. Тюменская область 9
  36. Забайкальский край 8
  37. Смоленская область 7
  38. Тамбовская область 7
  39. Тверская область 7
  40. Архангельская область 7
  41. Псковская область 7
  42. Карачаево-Черкесская Республика 7
  43. Чеченская Республика 7
  44. Республика Саха (Якутия) 7
  45. Ивановская область 6
  46. Республика Коми 6
  47. Калининградская область 6
  48. Ханты-Мансийский автономный округ 6
  49. Кемеровская область 6
  50. Белгородская область 5
  51. Владимирская область 5
  52. Калужская область 5
  53. Московская область 5
  54. Республика Адыгея 5
  55. Севастополь 5
  56. Приморский край 5
  57. Хабаровский край 5
  58. Костромская область 4
  59. Курская область 4
  60. Республика Карелия 4
  61. Республика Мордовия 4
  62. Ярославская область 3
  63. Республика Марий Эл 3
  64. Республика Татарстан 3
  65. Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  66. Республика Бурятия 3
  67. Камчатский край 3
  68. Республика Калмыкия 2
  69. Республика Ингушетия 2
  70. Кабардино-Балкарская Республика 2
  71. Республика Северная Осетия - Алания 2
  72. Кировская область 2
  73. Курганская область 2
  74. Республика Алтай 2
  75. Ленинградская область 1
  76. Амурская область 1
  77. Сахалинская область 1
  78. Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 215 453 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 049 человек
  1. Москва 2211
  2. Санкт-Петербург 1878
  3. Московская область 1395
  4. Республика Башкортостан 1133
  5. Нижегородская область 472
  6. Свердловская область 458
  7. Самарская область 407
  8. Республика Крым 405
  9. Иркутская область 379
  10. Ставропольский край 374
  11. Оренбургская область 369
  12. Ростовская область 353
  13. Красноярский край 352
  14. Воронежская область 345
  15. Волгоградская область 340
  16. Пермский край 327
  17. Саратовская область 324
  18. Республика Коми 321
  19. Липецкая область 314
  20. Архангельская область 305
  21. Ульяновская область 305
  22. Астраханская область 294
  23. Челябинская область 283
  24. Хабаровский край 281
  25. Вологодская область 270
  26. Краснодарский край 267
  27. Республика Карелия 231
  28. Забайкальский край 221
  29. Белгородская область 216
  30. Псковская область 216
  31. Приморский край 212
  32. Ленинградская область 210
  33. Рязанская область 207
  34. Ханты-Мансийский автономный округ 205
  35. Ярославская область 200
  36. Брянская область 198
  37. Тюменская область 195
  38. Удмуртская Республика 194
  39. Кемеровская область 178
  40. Новгородская область 175
  41. Орловская область 174
  42. Калужская область 171
  43. Кировская область 165
  44. Курская область 164
  45. Омская область 162
  46. Костромская область 161
  47. Мурманская область 156
  48. Амурская область 150
  49. Курганская область 148
  50. Владимирская область 144
  51. Ивановская область 138
  52. Тульская область 138
  53. Новосибирская область 136
  54. Республика Марий Эл 124
  55. Республика Северная Осетия - Алания 123
  56. Калининградская область 122
  57. Севастополь 120
  58. Республика Тыва 120
  59. Смоленская область 115
  60. Республика Дагестан 115
  61. Ямало-Ненецкий автономный округ 112
  62. Тамбовская область 94
  63. Республика Чувашия 89
  64. Чеченская Республика 79
  65. Пензенская область 78
  66. Томская область 68
  67. Сахалинская область 68
  68. Республика Калмыкия 67
  69. Кабардино-Балкарская Республика 67
  70. Республика Мордовия 55
  71. Республика Бурятия 54
  72. Карачаево-Черкесская Республика 51
  73. Республика Татарстан 51
  74. Республика Адыгея 49
  75. Алтайский край 45
  76. Республика Ингушетия 34
  77. Еврейская автономная область 32
  78. Магаданская область 22
  79. Чукотский автономный округ 18
  80. Камчатский край 17
  81. Ненецкий автономный округ 14
  82. Республика Хакасия 8
  83. Республика Алтай 7
  84. Тверская область 2
  85. Республика Саха (Якутия) 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 840 845.

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