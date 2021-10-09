За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,9% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 6001
- 2 Санкт-Петербург 2717
- 3 Московская область 1689
- 4 Самарская область 668
- 5 Нижегородская область 643
- 6 Республика Башкортостан 627
- 7 Воронежская область 624
- 8 Свердловская область 551
- 9 Пермский край 544
- 10 Ростовская область 524
- 11 Республика Крым 493
- 12 Челябинская область 400
- 13 Иркутская область 395
- 14 Красноярский край 395
- 15 Омская область 384
- 16 Оренбургская область 370
- 17 Волгоградская область 370
- 18 Ставропольский край 364
- 19 Саратовская область 352
- 20 Ульяновская область 351
- 21 Архангельская область 319
- 22 Удмуртская Республика 301
- 23 Хабаровский край 300
- 24 Алтайский край 294
- 25 Брянская область 291
- 26 Вологодская область 287
- 27 Тверская область 280
- 28 Пензенская область 280
- 29 Калининградская область 279
- 30 Республика Коми 270
- 31 Липецкая область 269
- 32 Ленинградская область 266
- 33 Тюменская область 263
- 34 Республика Карелия 256
- 35 Смоленская область 250
- 36 Владимирская область 249
- 37 Курская область 245
- 38 Республика Саха (Якутия) 237
- 39 Белгородская область 235
- 40 Краснодарский край 229
- 41 Ярославская область 224
- 42 Севастополь 221
- 43 Псковская область 218
- 44 Приморский край 217
- 45 Ивановская область 205
- 46 Ханты-Мансийский автономный округ 202
- 47 Забайкальский край 201
- 48 Астраханская область 198
- 49 Мурманская область 196
- 50 Орловская область 190
- 51 Кемеровская область 184
- 52 Новосибирская область 177
- 53 Новгородская область 173
- 54 Кировская область 163
- 55 Курганская область 162
- 56 Рязанская область 162
- 57 Тамбовская область 151
- 58 Тульская область 151
- 59 Костромская область 141
- 60 Республика Хакасия 140
- 61 Калужская область 138
- 62 Амурская область 128
- 63 Республика Дагестан 118
- 64 Республика Бурятия 117
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 109
- 66 Томская область 100
- 67 Республика Чувашия 100
- 68 Республика Мордовия 98
- 69 Республика Татарстан 94
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 91
- 71 Чеченская Республика 71
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 70
- 73 Республика Ингушетия 68
- 74 Республика Марий Эл 66
- 75 Республика Тыва 60
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 60
- 77 Республика Калмыкия 57
- 78 Сахалинская область 57
- 79 Республика Адыгея 52
- 80 Камчатский край 41
- 81 Республика Алтай 40
- 82 Еврейская автономная область 37
- 83 Магаданская область 21
- 84 Ненецкий автономный округ 16
- 85 Чукотский автономный округ 15
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Сахалинская область 0,17%
- 2. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,18%
- 3. Магаданская область 0,19%
За последние сутки подтверждено 968 смертей
- Москва 70
- Санкт-Петербург 61
- Свердловская область 48
- Нижегородская область 35
- Краснодарский край 34
- Ставропольский край 32
- Пермский край 31
- Республика Башкортостан 30
- Удмуртская Республика 28
- Саратовская область 28
- Пензенская область 27
- Самарская область 27
- Челябинская область 27
- Ростовская область 26
- Волгоградская область 22
- Красноярский край 21
- Оренбургская область 20
- Алтайский край 18
- Ульяновская область 15
- Новосибирская область 15
- Омская область 14
- Брянская область 13
- Республика Чувашия 13
- Воронежская область 12
- Липецкая область 12
- Тульская область 12
- Республика Дагестан 12
- Вологодская область 11
- Иркутская область 11
- Рязанская область 10
- Астраханская область 10
- Республика Хакасия 10
- Мурманская область 9
- Республика Крым 9
- Тюменская область 9
- Забайкальский край 8
- Смоленская область 7
- Тамбовская область 7
- Тверская область 7
- Архангельская область 7
- Псковская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Чеченская Республика 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Ивановская область 6
- Республика Коми 6
- Калининградская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Кемеровская область 6
- Белгородская область 5
- Владимирская область 5
- Калужская область 5
- Московская область 5
- Республика Адыгея 5
- Севастополь 5
- Приморский край 5
- Хабаровский край 5
- Костромская область 4
- Курская область 4
- Республика Карелия 4
- Республика Мордовия 4
- Ярославская область 3
- Республика Марий Эл 3
- Республика Татарстан 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Бурятия 3
- Камчатский край 3
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Республика Алтай 2
- Ленинградская область 1
- Амурская область 1
- Сахалинская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 215 453 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 049 человек
- Москва 2211
- Санкт-Петербург 1878
- Московская область 1395
- Республика Башкортостан 1133
- Нижегородская область 472
- Свердловская область 458
- Самарская область 407
- Республика Крым 405
- Иркутская область 379
- Ставропольский край 374
- Оренбургская область 369
- Ростовская область 353
- Красноярский край 352
- Воронежская область 345
- Волгоградская область 340
- Пермский край 327
- Саратовская область 324
- Республика Коми 321
- Липецкая область 314
- Архангельская область 305
- Ульяновская область 305
- Астраханская область 294
- Челябинская область 283
- Хабаровский край 281
- Вологодская область 270
- Краснодарский край 267
- Республика Карелия 231
- Забайкальский край 221
- Белгородская область 216
- Псковская область 216
- Приморский край 212
- Ленинградская область 210
- Рязанская область 207
- Ханты-Мансийский автономный округ 205
- Ярославская область 200
- Брянская область 198
- Тюменская область 195
- Удмуртская Республика 194
- Кемеровская область 178
- Новгородская область 175
- Орловская область 174
- Калужская область 171
- Кировская область 165
- Курская область 164
- Омская область 162
- Костромская область 161
- Мурманская область 156
- Амурская область 150
- Курганская область 148
- Владимирская область 144
- Ивановская область 138
- Тульская область 138
- Новосибирская область 136
- Республика Марий Эл 124
- Республика Северная Осетия - Алания 123
- Калининградская область 122
- Севастополь 120
- Республика Тыва 120
- Смоленская область 115
- Республика Дагестан 115
- Ямало-Ненецкий автономный округ 112
- Тамбовская область 94
- Республика Чувашия 89
- Чеченская Республика 79
- Пензенская область 78
- Томская область 68
- Сахалинская область 68
- Республика Калмыкия 67
- Кабардино-Балкарская Республика 67
- Республика Мордовия 55
- Республика Бурятия 54
- Карачаево-Черкесская Республика 51
- Республика Татарстан 51
- Республика Адыгея 49
- Алтайский край 45
- Республика Ингушетия 34
- Еврейская автономная область 32
- Магаданская область 22
- Чукотский автономный округ 18
- Камчатский край 17
- Ненецкий автономный округ 14
- Республика Хакасия 8
- Республика Алтай 7
- Тверская область 2
- Республика Саха (Якутия) 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 840 845.