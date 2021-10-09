За сутки в России подтверждено 29 362 случая COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперштаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 8,9% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 6001

2 Санкт-Петербург 2717

3 Московская область 1689

4 Самарская область 668

5 Нижегородская область 643

6 Республика Башкортостан 627

7 Воронежская область 624

8 Свердловская область 551

9 Пермский край 544

10 Ростовская область 524

11 Республика Крым 493

12 Челябинская область 400

13 Иркутская область 395

14 Красноярский край 395

15 Омская область 384

16 Оренбургская область 370

17 Волгоградская область 370

18 Ставропольский край 364

19 Саратовская область 352

20 Ульяновская область 351

21 Архангельская область 319

22 Удмуртская Республика 301

23 Хабаровский край 300

24 Алтайский край 294

25 Брянская область 291

26 Вологодская область 287

27 Тверская область 280

28 Пензенская область 280

29 Калининградская область 279

30 Республика Коми 270

31 Липецкая область 269

32 Ленинградская область 266

33 Тюменская область 263

34 Республика Карелия 256

35 Смоленская область 250

36 Владимирская область 249

37 Курская область 245

38 Республика Саха (Якутия) 237

39 Белгородская область 235

40 Краснодарский край 229

41 Ярославская область 224

42 Севастополь 221

43 Псковская область 218

44 Приморский край 217

45 Ивановская область 205

46 Ханты-Мансийский автономный округ 202

47 Забайкальский край 201

48 Астраханская область 198

49 Мурманская область 196

50 Орловская область 190

51 Кемеровская область 184

52 Новосибирская область 177

53 Новгородская область 173

54 Кировская область 163

55 Курганская область 162

56 Рязанская область 162

57 Тамбовская область 151

58 Тульская область 151

59 Костромская область 141

60 Республика Хакасия 140

61 Калужская область 138

62 Амурская область 128

63 Республика Дагестан 118

64 Республика Бурятия 117

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 109

66 Томская область 100

67 Республика Чувашия 100

68 Республика Мордовия 98

69 Республика Татарстан 94

70 Кабардино-Балкарская Республика 91

71 Чеченская Республика 71

72 Республика Северная Осетия-Алания 70

73 Республика Ингушетия 68

74 Республика Марий Эл 66

75 Республика Тыва 60

76 Карачаево-Черкесская Республика 60

77 Республика Калмыкия 57

78 Сахалинская область 57

79 Республика Адыгея 52

80 Камчатский край 41

81 Республика Алтай 40

82 Еврейская автономная область 37

83 Магаданская область 21

84 Ненецкий автономный округ 16

85 Чукотский автономный округ 15 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 7 746 718 случаев (+ 0,38%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Сахалинская область 0,17%

2. Республика Калмыкия, Республика Алтай 0,18%

3. Магаданская область 0,19% За последние сутки подтверждено 968 смертей Москва 70 Санкт-Петербург 61 Свердловская область 48 Нижегородская область 35 Краснодарский край 34 Ставропольский край 32 Пермский край 31 Республика Башкортостан 30 Удмуртская Республика 28 Саратовская область 28 Пензенская область 27 Самарская область 27 Челябинская область 27 Ростовская область 26 Волгоградская область 22 Красноярский край 21 Оренбургская область 20 Алтайский край 18 Ульяновская область 15 Новосибирская область 15 Омская область 14 Брянская область 13 Республика Чувашия 13 Воронежская область 12 Липецкая область 12 Тульская область 12 Республика Дагестан 12 Вологодская область 11 Иркутская область 11 Рязанская область 10 Астраханская область 10 Республика Хакасия 10 Мурманская область 9 Республика Крым 9 Тюменская область 9 Забайкальский край 8 Смоленская область 7 Тамбовская область 7 Тверская область 7 Архангельская область 7 Псковская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Чеченская Республика 7 Республика Саха (Якутия) 7 Ивановская область 6 Республика Коми 6 Калининградская область 6 Ханты-Мансийский автономный округ 6 Кемеровская область 6 Белгородская область 5 Владимирская область 5 Калужская область 5 Московская область 5 Республика Адыгея 5 Севастополь 5 Приморский край 5 Хабаровский край 5 Костромская область 4 Курская область 4 Республика Карелия 4 Республика Мордовия 4 Ярославская область 3 Республика Марий Эл 3 Республика Татарстан 3 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 Республика Бурятия 3 Камчатский край 3 Республика Калмыкия 2 Республика Ингушетия 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Республика Алтай 2 Ленинградская область 1 Амурская область 1 Сахалинская область 1 Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 215 453 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 049 человек Москва 2211 Санкт-Петербург 1878 Московская область 1395 Республика Башкортостан 1133 Нижегородская область 472 Свердловская область 458 Самарская область 407 Республика Крым 405 Иркутская область 379 Ставропольский край 374 Оренбургская область 369 Ростовская область 353 Красноярский край 352 Воронежская область 345 Волгоградская область 340 Пермский край 327 Саратовская область 324 Республика Коми 321 Липецкая область 314 Архангельская область 305 Ульяновская область 305 Астраханская область 294 Челябинская область 283 Хабаровский край 281 Вологодская область 270 Краснодарский край 267 Республика Карелия 231 Забайкальский край 221 Белгородская область 216 Псковская область 216 Приморский край 212 Ленинградская область 210 Рязанская область 207 Ханты-Мансийский автономный округ 205 Ярославская область 200 Брянская область 198 Тюменская область 195 Удмуртская Республика 194 Кемеровская область 178 Новгородская область 175 Орловская область 174 Калужская область 171 Кировская область 165 Курская область 164 Омская область 162 Костромская область 161 Мурманская область 156 Амурская область 150 Курганская область 148 Владимирская область 144 Ивановская область 138 Тульская область 138 Новосибирская область 136 Республика Марий Эл 124 Республика Северная Осетия - Алания 123 Калининградская область 122 Севастополь 120 Республика Тыва 120 Смоленская область 115 Республика Дагестан 115 Ямало-Ненецкий автономный округ 112 Тамбовская область 94 Республика Чувашия 89 Чеченская Республика 79 Пензенская область 78 Томская область 68 Сахалинская область 68 Республика Калмыкия 67 Кабардино-Балкарская Республика 67 Республика Мордовия 55 Республика Бурятия 54 Карачаево-Черкесская Республика 51 Республика Татарстан 51 Республика Адыгея 49 Алтайский край 45 Республика Ингушетия 34 Еврейская автономная область 32 Магаданская область 22 Чукотский автономный округ 18 Камчатский край 17 Ненецкий автономный округ 14 Республика Хакасия 8 Республика Алтай 7 Тверская область 2 Республика Саха (Якутия) 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 840 845. Мурашко: Ситуация с коронавирусом в России ухудшается