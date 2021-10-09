Дмитрий Махонин представил проекты развития Прикамья

На совещании по социально-экономическому развитию регионов ПФО выступил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава Прикамья представил шесть проектов по развитию края.

При реализации проектов в Прикамье появится более 28 тысяч рабочих мест. Фото: Администрация губернатора Пермского края

Совещание проводили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Кроме того, в нем участвовала заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

Кроме Пермского края, свои программы социально-экономического развития представили главы Удмуртии, Оренбургской, Пензенской и Саратовской областей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на совещании подчеркнул, что представленные им проекты составлены с учетом мнения населения Прикамья. Их воплощение позволит Прикамью развиваться более успешно. При этом вложения в регион превысят 500 миллиардов рублей, из них примерно 125 миллиардов федеральное финансирование, остальное - внебюджетные источники.

- Кроме того, при этом в регионе появится более 28 тысяч рабочих мест, - отметил Дмитрий Махонин. - Решая проблемы жителей края, мы решаем проблемы всего Прикамья.

На совещании глава края представил масштабные проекты, чья реализация позволит придать мощный импульс развития всему региону. Это проекты "Камская долина - экосистема будущего", "Пермь - баскетбольная столица Европы", "Новая промышленность", "Живая Кама", "Компактный город" и "Доступный Урал".