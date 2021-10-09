Суд арестовал первого подозреваемого по делу об отравлении алкоголем

В Оренбурге суд на два месяца арестовал первого подозреваемого по делу об отравлении суррогатным алкоголем, сообщает ТАСС.

22-х летний житель Орска обвиняется в производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух и более лиц. Также его обвиняют по уголовным статьям о незаконном обороте алкоголя.

На допросе арестованный вину признал, а на суде от дачи пояснений отказался.

Также сейчас суд избирает меру пресечения ещё двум фигурантам уголовного дела о гибели людей от контрафактного алкоголя, которое расследует СК РФ. Всего задержаны шесть подозреваемых.

Напомним, о случаях отравления контрафактным алкоголем стало известно 7 октября. Пострадали 54 человека, 26 умерли. Врачи обнаружили в крови людей метанол - смертельный яд, концентрация которого была в два-три раза выше смертельной дозы.

Полиция проводит рейды по торговым точкам региона, подозрительный алкоголь изымают.