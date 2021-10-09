В Туймазинском районе Башкирии введен режим ЧС из-за птичьего гриппа

В Туймазинском районе Башкирии введен режим чрезвычайной ситуации из-за птичьего гриппа. Вирус был выявлен 5 октября этого года в селе Бишкураево, сообщили в главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан.

В карантинную зону попали населенные пункты Бишкураево, Ермунчино, Булат и Николаевка. На въездах и выездах этих деревень выставлены усиленные санитарные посты для досмотра и санитарной обработки всех въезжающих и выезжающих автомобилей. В самих населенных пунктах проведены подворовые обходы для изъятия и уничтожения птиц. Кроме того, сотрудники МЧС проводят дезинфекцию подворий.

- Для обеззараживания территории спланирована трехкратная дезинфекция, в том числе сразу после уничтожения птицы (первичная), а также после механической очистки помещений и через 21 день, после снятия карантина. Кроме того, организована подворовая вакцинация населения, - уточнили в пресс-службе ведомства.

На сегодняшний день вакциной "Совигрипп" привиты 867 жителей вышеназванных населенных пунктов.