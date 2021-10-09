Кровля склада обрушилась при крупном пожаре под Красноярском

Сегодня в Емельяновском районе Красноярского края загорелся склад. Огонь охватил помещения по всей площади - около тысячи квадратных метров. В результате пожара частично обрушилась кровля здания, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 14 часов 20 минут по местному времени. Бригады выехали к месту происшествия на 10 километр Енисейского тракта. В тушении принимают участие более 40 человек, используется 10 единиц техники. Борьбу с огнем затрудняют частичное обрушение кровли и "горючая загруженность склада". Однако угрозы распространения пламени на соседние здания нет.

Информация о пострадавших в пожаре не поступала, цитирует информационное агентство пресс-службу МЧС.