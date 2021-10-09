В Красноярске на поверхности Енисея обнаружили масляные пятна

Прокуратура Красноярского края организовала проверку сообщений о появлении на Енисей масляных пятен. Они обнаружены в том месте, где в реку выпускаются стоки АО "Красноярская ТЭЦ-1". Об этом сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

На место происшествия выехали представители природоохранной прокуратуры. К проверке привлечены сотрудники Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора, краевого министерства экологии и рационального природопользования.

Взяты пробы воды для определения концентрации загрязняющих веществ.

Специалистам предстоит выяснить причины и обстоятельства ЧП, принять меры для устранения нарушений, привлечь виновных к ответственности и взыскать ущерб, нанесенный природе.

ТЭЦ по требованию прокуратуры ликвидирует загрязнение с помощью сорбента. Установлены заградительные боны, чтобы предотвратить распространение пятен.

В надзорном ведомстве напомнили, что минувшей весной ТЭЦ уже нарушала природоохранное законодательство и привлекалась к ответственности за "сокрытие или искажение информации", связанной с экологией. Суд рассматривает иск прокуратуры к предприятию - речь идет о возложении на него обязанности обеспечить очистку стоков.