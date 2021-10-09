В Томске пьяный тракторист-гонщик попытался скрыться от экипажей ДПС

В дежурную часть УМВД России по Томской области около десяти утра очевидцы сообщили, что видели трактор, который мчался по городу. Им управлял водитель предположительно в состоянии опьянения.

"Ориентировка была передана экипажам ДПС. Через несколько минут данное транспортное средство заметили на Иркутском тракте", - отмечено в сообщении на странице областного УВД в соцсети.

После того как сотрудники Госавтоинспекции потребовали мужчину остановить трактор, он проигнорировал это и пытался скрыться. Через десять минут погони водителя задержали. За это время он успел доехать до лесного массива на улице Мичурина в Томске.

Водителем оказался 29-летний мужчина. Его доставили в УГИБДД УМВД России по Томской области, где будет проведена проверка и решен вопрос о привлечении мужчины к ответственности.