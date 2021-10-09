В Чечне с 11 октября введут QR-коды для посещения общественных мест

Кафе, рестораны, торговые центры и другие общественные места и организации в Чеченской Республике с понедельника можно будет посетить только при наличии специального QR-кода. Документ уже подписал руководитель оперштаба по противодействию распространению COVID-19 Вахит Усмаев. Ограничения вводятся на всей территории Чечни.

- В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией, оперштаб ЧР по борьбе с коронавирусом вводит ограничения на территории ЧР. С 11 октября 2021 года вход граждан во все организации и общественные места (транспорт, торговые точки, культурно-развлекательные центры, места общественного питания) будет разрешен только при наличии QR-кодов или бумажных сертификатов о вакцинации против ковида, либо справки о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев, - говорится в тексте документа.

Также в общественных местах на территории республики введут масочный режим и усилят контроль за самоизоляцией. Внимательнее следить будут за теми гражданами, которые недавно контактировали с больными или сдали положительный ПЦР-тест.

В документе указано, что заполняемость театров, концертных залов, стадионов и других площадок не должна превышать 50 процентов, но не более 50 человек одновременно.