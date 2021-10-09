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Рубрика: Власть

В Северной Осетии наградили призеров Олимпиады и Паралимпиады в Токио

Текст: Михаил Сухарев (Северная Осетия)
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил награды североосетинским спортсменам и тренерам, которые отличились на прошедших в Токио XXXI летних Олимпийских и XVI Паралимпийских играх. Как сообщили в пресс-службе правительства республики, спортсменам вручили медаль "Во Славу Осетии".

Фото: Пресс-служба главы и правительства КБР
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- Поздравляю с высоким результатом. Каждый из вас долго и упорно шел к этим достижениям. Мы здесь, в Осетии, очень переживали и болели за вас. Вы - наша гордость! Северная Осетия имеет высокую репутацию спортивного региона, подарившего стране целую плеяду титулованных спортсменов - чемпионов и призеров Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, и вы их достойные преемники. Желаю вам новых побед, успехов, здоровья! - подчеркнул на церемонии вручения Сергей Меняйло.

Свои награды из рук главы региона получили Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков, бронзовый призер Олимпийских игр по вольной борьбе Артур Найфонов, бронзовый призер Олимпийских игр по борьбе дзюдо Мадина Таймазова.

Также медаль "Во Славу Осетии" получили чемпион Паралимпийских игр Альберт Хинчагов и бронзовый призер Паралимпийских игр Чермен Кобесов.

Кроме того, награды удостоились тренеры Тотраз Арчегов, Павел Джиоев, Эльбрус Дудаев, Борис Короев и Владимир Короев.

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