Из Музея Анны Ахматовой в Петербурге пропал старший музейный кот Ося

Из Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме в центре Санкт-Петербурга пропал старший музейный кот. О его исчезновении сообщили на музейной странице в соцсети. И даже выложили видео.

Как рассказали сотрудники, Осе - так зовут старшего кота - уже 16 лет. Он рыжий, крупный и кастрирован. Дальше арки, ведущей в сад с Литейного проспекта, никогда не выходит. А на видео заметно, как какая-то девушка взяла на руки Осю и унесла.

Сотрудники Музея Анны Ахматовой обратились с просьбой вернуть Осю обратно. Он должен регулярно ездить к ветеринару и дважды в день принимать лекарства. Они ему жизненно необходимы.