В Ленобласти в реке Ижоре обнаружили скелетированные останки ребенка

В Ленинградской области в реке Ижоре обнаружили скелетированные останки, предположительно - ребенка. Они были в реке у поселка Тельмана Тосненского района. К сумке привязана гиря, сообщили в субботу в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Как считает эксперт, смерть наступила более года назад. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство малолетнего.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Специалисты выясняют все обстоятельства, а также причины и условия совершенного преступления.

Устанавливается личность погибшего ребенка. Назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.