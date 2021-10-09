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Рубрика: Происшествия

В Петербурге двое граждан пытались проникнуть на борт крейсера "Аврора"

Текст: Светлана Цыганкова

В Санкт-Петербурге бойцы Северо-Западного округа Росгвардии задержали двоих граждан, которые пытались незаконно проникнуть на борт корабля-музея "Аврора".

Фото: vk.com/public_tomsk_police
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Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, сотрудник музея заметил двух незнакомцев, которые хотели незаконно попасть на территорию музея. На его просьбу уйти, граждане ответили нецензурной бранью. Они явно находились в алкогольном опьянении. Поэтому сотруднику музея пришлось нажать кнопку тревожной сигнализации.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.

В регионах Происшествия ЧП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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