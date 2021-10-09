В Петербурге двое граждан пытались проникнуть на борт крейсера "Аврора"

В Санкт-Петербурге бойцы Северо-Западного округа Росгвардии задержали двоих граждан, которые пытались незаконно проникнуть на борт корабля-музея "Аврора".

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, сотрудник музея заметил двух незнакомцев, которые хотели незаконно попасть на территорию музея. На его просьбу уйти, граждане ответили нецензурной бранью. Они явно находились в алкогольном опьянении. Поэтому сотруднику музея пришлось нажать кнопку тревожной сигнализации.

Нарушителей задержали и доставили в отдел полиции.