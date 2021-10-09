В центре Петербурга произошел пожар в мансарде жилого дома

В Санкт-Петербурге загорелась мансарда жилого дома. Площадь возгорания составила 800 квадратных метров. Пожару присвоили дополнительный номер сложности 1-бис, сообщает пресс-служба МЧС Северной столицы.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 18:16 в субботу. Горела мансарда в шестиэтажном доме на набережной реки Карповки. Из здания эвакуировали порядка ста человек.

К ликвидации пожара привлекли около 80 огнеборцев и 18 единиц техники. О пострадавших ничего не сообщается.

Прокуратура Петроградского района, где и произошел пожар, организовала проверку.