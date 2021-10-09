Доктор Мясников разоблачил мифы о повышенном давлении

Существуют некоторые распространенные стереотипы, связанные с гипертонией. О таких мифах известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия" (видео размещено на YouTube).

Он, в частности, отметил, что от гипертонии страдает примерно 40 процентов взрослого населения. При этом полностью от нее избавиться практически невозможно. Эксперт пояснил, что если перестать принимать снижающие давлении препараты, оно снова повысится. Причем такое может произойти даже после 20 лет приема лекарств.

Александр Мясников также рекомендует не менять таблетки от гипертонии, если в этом нет необходимости и медпрепараты помогают снизить давление. "Если то, что делаешь, работает - продолжай делать это", - советует он.

Также у каждого человека может быть своя норма давления. Кроме того, Александр Мясников считает неоправданным полный запрет страдающим гипертонией на кофе и посещение бани. "Ко всему надо подходить с умом", - отмечает он. По всем вопросам, связанным со здоровьем, следует обратиться за консультацией к специалисту.