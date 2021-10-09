На юге РФ прошла активная фаза российско-пакистанского учения "Дружба-2021"

В субботу, 9 октября, на полигоне Молькино в Краснодарском крае завершилось совместное российско-пакистанское учение "Дружба-2021". На его финишном этапе военнослужащие двух стран взяли штурмом базу условного незаконного вооруженного формирования.

"Перед началом штурма пара тактических фронтовых бомбардировщиков и разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 нанесли авиационный удар по укрепленному "боевиками" условному населенному пункту "Егорово" и уничтожили бронетехнику противника", - сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Согласно сценарию учения, после разведки местности группы спецназа России и Пакистана десантировались посадочным способом из вертолетов Ми-8-АМТШ в район выполнения боевой задачи и захватили удерживаемые бандитами объекты. На этом активная фаза маневров завершилась.

Напомним, что учение "Дружба-2021" стартовало 28 сентября. В нем участвовали солдаты и офицеры подразделений специального назначения России и Пакистана. Всего - около 200 военнослужащих. Традиционно замысел этих маневров был посвящен контртеррористической тематики. Подобные совместные тренировки наши и пакистанские спецназовцы проводят с 2016 года. Учения поочередно организуют на полигонах РФ и Пакистана.

Еще одна традиция этих маневров - обязательный показ гостям боевых возможностей оружия принимающей стороны. К примеру, три года назад, когда учение "Дружба" проходило на полигоне пакистанского спецназа в Черате, хозяева продемонстрировали коллегам из России не только свой боевой арсенал, но и оптические приборы наблюдения и разведки, предметы специальной экипировки, альпинистское снаряжение и защитные средства саперов. Вообще-то чем-то удивить наших парней трудно: они сами "упакованы" как надо. Тем не менее тогда их заинтересовали гибкие камеры коллег и их аппаратура, позволяющая в режиме онлайн передавать видеоконтент на расстояние более 200 метров.

Неплохо смотрелись и костюм аквалангиста, подводный скутер-буксировщик, техника связи и парашютные системы различных видов, которые использует пакистанский спецназ. Внимание российских военных также привлекли более сотни образцов оружия, в том числе пистолеты пулеметы SMG и MP5SD, автоматы M4 разной модификации, тактические фонари и особые ножи пакистанцев.

Как все это используется на практике, стало понятно во время демонстрационных выступлений хозяев. Выяснилось, что не только местный спецназ, но и моряки, авиаторы, пограничники отлично владеют ударной и бросковой техникой, умело обращаются со стрелковым арсеналом. На глазах гостей пакистанцы тогда разыграли эпизод с освобождением заложников в захваченном "террористами" здании. А потом профессионально поработали на 50-метровом скалодроме.

На нынешнем учении в Краснодарском крае гостям также предоставили возможность испытать боевую эффективность российского стрелкового оружия и огневую мощь бронетранспортеров БТР-82А. Для этого военные инженеры ЮВО развернули на полигоне Молькино учебные места для стрельбы из автомата Калашникова АК-12, пистолета Макарова (его пакистанцам предложили использовать в движении), а также из пулемета ПКП-М и модернизированной снайперской винтовки Драгунова СВД-М.

Особый интерес гости проявили к бронетранспортерам БТР-82А. Причем огонь из них вызвались вести офицеры подразделения пакистанского спецназа. Позже они признались, что больше всего им понравилась легкость управления и точность стрельбы из вооружения российского бронетранспортера.