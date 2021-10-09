Талибы провели в Катаре переговоры с США

"В ходе беседы мы сосредоточили свое внимание на оказании гуманитарной помощи Афганистану и соблюдении заключенного в Дохе мирного соглашения", - приводит СМИ слова Амира Хана Моттаки, главы МИД во временном правительстве Афганистана. Американской стороне было предложено открыть новую страницу в отношениях между Кабулом и Вашингтоном. При этом талибы подчеркнули недопустимость вмешательства США во внутренние дела Афганистана.
Американская делегация со своей стороны пообещала предоставить Афганистану вакцины от коронавируса.
Как ожидается, в ходе продолжающихся переговоров также речь пойдет о возобновлении работы посольства США, отмене санкций и формировании инклюзивного правительства. При этом еще до этой встречи талибы подчеркнули, что не собираются сотрудничать с США по вопросам сдерживания ИГ (запрещено в РФ) в Афганистане, они намерены решать эту проблему самостоятельно.