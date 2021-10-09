Законопроект Томской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов областного бюджета в сумме 73 077 562,4 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 66 401 397,3 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 6 676 165,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 69 091 658,3 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета в сумме 3 985 904,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 73 032 991,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 69 374 572,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3 658 418,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 75 720 557,3 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 72 062 138,9 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 3 658 418,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 72 667 867,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 090 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 74 831 554,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 7 800 000,0 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2023 год в сумме 365 123,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 889 002,6 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3

Установить дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, взамен дотации (части дотации) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 4

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Томской области от указанного налога на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 5

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Томской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме до 100 процентов могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении областного бюджета, и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных областными государственными казенными учреждениями от имени Томской области государственных контрактов на приобретение основных средств, на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области, на выполнение работ по строительству (реконструкции), по проведению ремонта объектов капитального строительства государственной собственности Томской области, на разработку проектной документации, на реализацию мероприятий по информатизации в части информационных систем и информационно-коммуникационной инфраструктуры, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 6

Утвердить:

1) объем безвозмездных поступлений в бюджет Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

3) программу государственных внутренних заимствований Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону;

4) программу государственных гарантий Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону;

5) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону;

6) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону;

7) распределение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.1 к настоящему Закону;

8) распределение иного межбюджетного трансферта в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой на 2022 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

9) распределение бюджетных ассигнований областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.1 к настоящему Закону;

10) перечень главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 7

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15.1 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

на 2022 год в сумме 25 799 033,5 тыс. рублей, в том числе 4 919 471,1 тыс. рублей в форме дотаций, 4 414 048,4 тыс. рублей в форме субсидий, 15 310 964,6 тыс. рублей в форме субвенций, 1 154 549,4 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2023 год в сумме 24 642 807,0 тыс. рублей, в том числе 4 918 080,2 тыс. рублей в форме дотаций, 3 242 475,1 тыс. рублей в форме субсидий, 15 327 971,3 тыс. рублей в форме субвенций 1 154 280,4 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов;

на 2024 год в сумме 24 291 951,3 тыс. рублей, в том числе 4 918 511,0 тыс. рублей в форме дотаций, 2 891 786,4 тыс. рублей в форме субсидий, 15 327 540,5 тыс. рублей в форме субвенций, 1 154 113,4 тыс. рублей в форме иных межбюджетных трансфертов.

3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 2 590 489,9 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 404 143,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 402 323,5 тыс. рублей согласно приложению 10 к настоящему Закону.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме:

на 2022 год - 7 615 609,4 тыс. рублей;

на 2023 год - 8 592 316,9 тыс. рублей;

на 2024 год - 8 782 321,4 тыс. рублей.

6. Утвердить объем субвенции, предоставляемой из областного бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Администрацией Томской области, о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных "Кодексом Томской области об административных правонарушениях" от 26 декабря 2008 года № 295-ОЗ, на 2022 год в сумме 1634,0 тыс. рублей.

Статья 8

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Томской области по состоянию на 1 января 2023 года в сумме 37 783 454,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 37 418 331,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года в сумме 36 529 328,4 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Томской области 0,0 тыс. рублей.

2. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 21 апреля 2015 г. № 3 к Соглашению от 7 июня 2010 г. № 01-01-06/06-197 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

в 2022 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 189,7 тыс. рублей;

в 2024 году - 189,7 тыс. рублей.

3. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 31 декабря 2020 г. № 9/8/7/7/7/7, от 31 декабря 2020 г. №8/7/6/6/6/6, от 30 сентября 2020 г. №7/6/5/5/5/5 к Соглашениям от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118, от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181, от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21, от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145, от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112, от 2 августа 2017 г. №01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2022 году - 435 141,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 435 141,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 435 141,3 тыс. рублей.

4. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетным кредитам в соответствии с условиями Дополнительных соглашений от 31 декабря 2020 г. № 9/8/7/7/7/7, от 31 декабря 2020 г. №8/7/6/6/6/6, от 30 сентября 2020 г. №7/6/5/5/5/5 к Соглашениям от 3 августа 2015 г. № 01-01-06/06-118, от 15 октября 2015 г. № 01-01-06/06-181, от 18 февраля 2016 г. № 01-01-06/06-21, от 5 августа 2016 г. № 01-01-06/06-145, от 3 апреля 2017 г. № 01-01-06/06-112, от 2 августа 2017 г. №01-01-06/06-210 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Томской области:

в 2022 году - 7 360,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 6 925,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 6 489,1 тыс. рублей.

5. Установить в Программе государственных внутренних заимствований Томской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сумму средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 01 июля 2021 г. № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1040 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации:

в 2022 году - 200 000,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 200 000,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 200 000,0 тыс. рублей.

6. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по реструктурированной задолженности Томской области по бюджетному кредиту в соответствии с условиями Дополнительного соглашения от 01 июля 2021 г. № 1 к Соглашению от 14 декабря 2020 г. № 01-01-06/06-1040 о предоставлении бюджету Томской области из федерального бюджета бюджетного кредита для погашения бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации:

в 2022 году - 3 783,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 3 583,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 3 382,5 тыс. рублей.

7. Установить в составе расходов на обслуживание государственного внутреннего долга Томской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за пользование бюджетным кредитом, предоставленным из федерального бюджета для погашения долговых обязательств Томской области в виде обязательств по государственным ценным бумагам и кредитам, полученным Томской областью от кредитных организаций в соответствии с условиями Соглашения от 30 июля 2021 г. № 01-01-06/06-290:

в 2022 году - 20 166,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 20 166,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 20 166,9 тыс. рублей.

Статья 9

Установить, что Департамент финансов Томской области на основании нормативного правового акта Администрации Томской области осуществляет списание государственного внутреннего долга Томской области по государственным займам, осуществленным в валюте Российской Федерации путем выпуска ценных бумаг от имени Томской области, по которым истек срок исковой давности, установленный законодательством Российской Федерации, начало течения которого определяется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации с даты возникновения права владельца ценной бумаги на предъявление требования об исполнении обязательств по ценной бумаге.

Статья 10

1. Установить, что бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются из областного бюджета в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования, а также осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в 2022 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме до 300 000,0 тыс. рублей.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) в целях финансирования дефицитов местных бюджетов, погашения долговых обязательств муниципального образования - в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита;

2) в целях осуществления мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, - по ставке 0,01 процента годовых от суммы бюджетного кредита.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам без предоставления обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита.

Бюджетные кредиты из областного бюджета предоставляются местным бюджетам не имеющим просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед областным бюджетом и при наличии у муниципального образования источников погашения бюджетных кредитов, а также при условии принятия обязательства, подлежащего включению в договор о предоставлении бюджетного кредита, по привлечению в местный бюджет кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых.

4. Порядок предоставления, использования и возврата муниципальными образованиями Томской области бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, определяются в соответствии с постановлением Администрации Томской области.

Статья 11

Установить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 74 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетные ассигнования, предусмотренные главным распорядителям средств областного бюджета, в ведении которых находятся областные государственные казенные учреждения, на обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений за счет:

доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия;

предоставляются при условии фактического поступления указанных доходов в областной бюджет.

Порядок предоставления указанных средств устанавливается Администрацией Томской области.

Порядок доведения указанных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств областного бюджета устанавливается Департаментом финансов Томской области.

Статья 12

Доходы от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иные суммы принудительного изъятия, поступившие в областной бюджет сверх утвержденных настоящим Законом, направляются в 2022 году на увеличение расходов соответствующего областного государственного казенного учреждения путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей средств областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 13

Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных в ведомственной структуре расходов областного бюджета на 2022 год бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) Администрации Томской области:

на реализацию государственной программы "Обеспечение безопасности населения Томской области" подпрограммы "Профилактика правонарушений и наркомании" в сумме 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества правонарушений";

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 2910,0 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области";

2) Департаменту финансов Томской области:

на реализацию государственной программы "Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 1 963 040,7 тыс. рублей, в том числе:

подпрограммы "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" в сумме 1 929 040,7 тыс. рублей по подразделу 1402 "Иные дотации" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения" на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов по итогам выполнения Соглашений о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов;

подпрограммы "Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области" в сумме 34 000,0 тыс. рублей по подразделу 1403 "Прочие межбюджетные трансферты общего характера" раздела 1400 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" на реализацию основного мероприятия "Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инициативных проектов, предложенных населением Томской области";

на повышение заработной платы работников бюджетной сферы в сумме 2 016 600,0 тыс. рублей по подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы" раздела 0100 "Общегосударственные вопросы";

3) Департаменту общего образования Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие образования в Томской области" в сумме 1 261 398,9 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области" в сумме 1 256 845,0 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию ведомственной целевой программы "Обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для дополнительного образования детей, содействие развитию системы общего образования и дополнительного образования детей, в том числе кадрового потенциала" в сумме 1 184 032,1 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0701 "Дошкольное образование" раздела 0700 "Образование":

в сумме 531 352,3 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций;

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 463 768,0 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций;

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 182 829,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области;

по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" в сумме 6 082,6 тыс. рублей на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей;

на реализацию основного мероприятия "Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 72 812,9 тыс. рублей на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;

на реализацию регионального проекта "Современная школа" по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 1 606,5 тыс. рублей:

в сумме 1 129,5 тыс. рублей на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно - научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,

в сумме 477,0 тыс. рублей на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам;

на реализацию регионального проекта "Цифровая образовательная среда" в сумме 2 947,4 тыс. рублей:

по подразделу 0702 "Общее образование" раздела 0700 "Образование" в сумме 2 424,1 тыс. рублей на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды;

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" в сумме 523,3 тыс. рублей на создание центров цифрового образования детей;

4) Департаменту по культуре Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие культуры в Томской области" в сумме 641 250,2 тыс. рублей, в том числе:

на реализацию подпрограммы "Развитие культуры и архивного дела в Томской области" в сумме 639 219,8 тыс. рублей, в том числе:

по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование" на реализацию ведомственной целевой программы "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела" в сумме 61 981,9 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография":

на реализацию ведомственной целевой программы "Развитие профессионального искусства и народного творчества" в сумме 575 723,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры;

на реализацию основного мероприятия "Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области" в сумме 1 514,2 тыс. рублей на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

на реализацию регионального проекта "Культурная среда" по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" раздела 0700 "Образование" в сумме 1 836,1 тыс. рублей на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

на реализацию регионального проекта "Творческие люди" по подразделу 0801 "Культура" раздела 0800 "Культура, кинематография" в сумме 194,3 тыс. рублей на государственную поддержку лучших сельских учреждений и лучших работников сельских учреждений культуры;

5) Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области:

на реализацию государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" подпрограммы "Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей" в сумме 198 435,6 тыс. рублей по подразделу 0707 "Молодежная политика" раздела 0700 "Образование" на реализацию основного мероприятия "Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей";

6) Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" подпрограммы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" ведомственной целевой программы "Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов" по подразделу 0703 "Дополнительное образование детей" раздела 0700 "Образование", в сумме 100 318,9 тыс. рублей, в том числе:

в сумме 88 450,7 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;

в сумме 11 868,2 тыс. рублей на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала.

7) Департаменту архитектуры и строительства Томской области на реализацию государственной программы "Жилье и городская среда Томской области" в сумме 28 229,3 тыс. рублей, из них:

в сумме 11 229,3 тыс. рублей на региональный проект "Формирование комфортной городской среды" по подразделу 0503 "Благоустройство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство";

в сумме 17 000,0 тыс. рублей по подпрограмме "Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан" по подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" раздела 1000 "Социальная политика" на реализацию основного мероприятия "Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области";

8) Департаменту транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" в сумме 405 985,0 тыс. рублей по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области";

9) Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области" подпрограммы "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области" в сумме 50 000,0 тыс. рублей по подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" раздела 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" на реализацию основного мероприятия "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области";

10) Департаменту по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области" подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области" в сумме 19 953,8 тыс. рублей по подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию основного мероприятия "Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства";

11) Департаменту по социально-экономическому развитию села Томской области:

на реализацию государственной программы "Развитие сельского хозяйства, рынков сырья и продовольствия в Томской области" подпрограммы "Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области" в сумме 830,0 тыс. рублей по подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела 0400 "Национальная экономика" на реализацию ведомственной целевой программы "Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса" по расходам на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области.

Статья 14

Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 11 к настоящему Закону, предоставляются из областного бюджета в порядке, установленном Администрацией Томской области или актами уполномоченных ей органов государственной власти Томской области, на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

Статья 15

1. Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 2022 году - 1 303,5 рублей на 1 жителя, в 2023 году - 1 309,0 рублей на 1 жителя, в 2024 году - 1 312,5 рублей на 1 жителя.

2. Установить критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в 2022 году - 90 процентов, в 2023 году - 85 процентов, в 2024 году - 85 процентов от муниципального образования с максимальной бюджетной обеспеченностью.

Статья 16

Установить с 1 января 2022 года размер индексации социальных пособий и иных социальных выплат гражданам, подлежащих индексации в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области, 1.

Статья 17

Установить, что при заключении подлежащего оплате за счет средств областного бюджета гражданско-правового договора (государственного контракта), предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, получателями средств областного бюджета могут предусматриваться авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по договорам с исполнением по требованию (абонентским договорам), договорам (контрактам) об оказании услуг связи, об оказании услуг (выполнении работ) в сфере экологического образования детей, об обеспечении участия спортсменов и тренеров сборных команд в выездных спортивных мероприятиях, о подписке на печатные издания и об их приобретении, обучении на курсах повышения квалификации, обеспечении и организации участия в семинарах, вебинарах, конференциях, форумах, олимпиадах, конкурсах, чемпионатах профессионального мастерства, творческих фестивалях, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение, обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, на организацию концертов и выступлений артистов, групп, творческих коллективов, по договорам (контрактам), связанным с созданием квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, аккредитованным удостоверяющим центром, а также по договорам (контрактам), связанным с обслуживанием и управлением государственным внутренним долгом Томской области;

в размере до 30 процентов суммы договора (контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета в соответствующем финансовом году, - по остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Томской области.

Статья 18

Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 19

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства:

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из областного бюджета средства;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым в 2022 году на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Департаменте финансов Томской области, источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии, предоставляемые из областного бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 20

Установить предельную величину Резервного фонда Томской области на 2022 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

Статья 21

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин







