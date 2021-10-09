Ученые рассказали, как уменьшить агрессию и гиперактивность у школьников

Начался учебный год и вот свежие записи из дневников учеников началки: "Толкнул мальчика на переменке", "ударил девочку учебником", "кинул чужие вещи на пол", "выбросил из окна портфель"… Не менее 70 процентов семей сталкиваются в начальной школе с детской жестокостью и агрессией. Чьи-то дети сами были маленькими деспотами, чьи-то стали жертвами травли и насмешек.

Что можно сделать? Как скорректировать поведение детей? Ученые МГППУ предложили посмотреть на финский опыт. В Финляндии разработана программа ранней профилактики девиантного (отклоняющегося от нормы) поведения. В России ее назвали "Умелый класс".

Если очень коротко, речь идет об игровой методике, которая позволяет создать в классе или в группе детского сада доброжелательную атмосферу, помогает снять тревожность у детей, а значит, и агрессию. Причем, участниками должны быть не только дети, психологи и педагоги, но и родители. Как работает методика? Слово "проблема" забываем, зато активно используем слово "навык". Учитель договаривается с ребятами, что они все вместе, например, голосованием, выбирают один навык из шести предложенных, который будут закреплять. Вот эти шесть навыков:

- собирать портфель

- выполнять домашнее задание

- поднимать руку

- слушать учителя

- разрешать споры

- держать себя в руках

Методика предлагает 15 шагов, чтобы с помощью психологических приемов поддерживать ребенка, напоминать ему о том, что он учится новому, не обижать, если что-то пока не получается, поощрять за успехи.

Как закрепляем навыки? Заведующая кафедрой юридической психологии и права факультета "Юридическая психология" МГППУ Римма Чиркина рассказала "РГ", как родителям нужно строить общение с ребенком:

- Ребенок сам должен понять, что ему надо чему-то научиться. Например, он получил плохую отметку, потому что не выполнил домашнее задание. Забыл. "Я все время что-то забываю", - говорит он родителям. "А ты хочешь научиться не забывать?" "Да". "Когда ты будешь этому учиться, кого мы позовем, чтобы поддержать тебя?" "Я хочу, чтобы это заметила МарьИванна". "Когда ты этому научишься, как мы это отпразднуем?" "Купим торт, пойдем в кафе…" "Кто будет напоминать тебе, чтобы ты не забывал о том, что учишься новому?" "Панда, фиксик, динозавр, Рапунцель…" "А кто из героев мог бы тебе помочь?" "Робот-полицейский, человек-паук, Гарри Поттер…" . Если ребенок усвоил навык, выполнил домашнее задание, сдержался и не полез в драку, не забыл поблагодарить - получает поощрение, о котором надо заранее договориться. Это может быть звездочка, шарик, макаронина - все, что угодно. Важен сам факт поощрения, который он может продемонстрировать другим в классе. Допустим, прошло 3-4 недели, все идет хорошо, класс удалось увлечь, родители помогают детям, учитель видит положительный результат - самооценка детей повышается, тогда можно переходить ко второму этапу, индивидуальному.

Тут уже каждый ученик выбирает один из 22-х предложенных индивидуальных навыков. Среди них - "умею говорить "нет", "умею благодарить других", "могу контролировать свой гнев", "я умею слушать других"… И снова - такое же закрепление с напоминанием и поощрением.

По словам Риммы Чиркиной, эксперимент показал: дисциплина и атмосфера в классах, которые работали по этой методике, стали гораздо лучше. "В классе не остается незаметных детей, класс становится сообществом поддержки".

Между тем

Программу "Умелый класс" освоили уже более 200 специалистов в России, применяют ее около наших 50 школ. Эта методика будет полезной не только для учителей, но и для всех родителей, у которых есть дети от 5 до 10 лет.