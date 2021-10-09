Ученые выяснили причину позднего роста зубов мудрости

Ученые из США выяснили причину позднего появления зубов мудрости. Все дело - в соотношении роста челюстей, жевательных мышц и челюстных суставов, сообщает журнал Science Advances.

Как выяснили ученые аризонского университета при помощи 3D-моделей черепов приматов, каждый зуб появляется строго в определенное время - так, чтобы не мешать расти челюстям и суставам. Зубы мудрости здесь не исключение. Они появляются при достаточном развитии челюстных суставов. Кроме того, на их рост влияет и строение лица. Таким образом, позже всех зубы мудрости появляются у обладателей сплюснутого лица и коротких челюстей, которые росли довольно медленно.

Три моляра - больших коренных зуба - вырастают у людей обычно в шесть, 12 и 18 лет. Для сравнения у шимпанзе они вырастают в три, шесть и 12 лет.