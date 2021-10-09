Украинский дипломат заявил об опасностях в отношениях Киева с ЕС

Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник раскритиковал Киев за выбранную им тактику для вступления в Евросоюз. Свою позицию он выразил в статье, опубликованной в "Зеркале недели".

"Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский Союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС в принципе недостижимо", - написал Цыбульник.

А вот сотрудничество с Тбилиси и Кишиневом по вопросу вступления в ЕС дипломат считает ненужным. По его мнению, такие контакты могут негативно сказаться европерспективах Украины.

Он также обратил внимание, что в самом ЕС нет четкого понимания необходимости в расширении сообщества.

Напомним, в феврале 2019 года парламент Украины принял поправки к конституции, закрепив курс страны на вступление в ЕС и Североатлантический альянс. Европейские политики, равно как представители НАТО, неоднократно обращали внимание на то, что Украина еще не готова к этому. И принятие ее в ряды ЕС или НАТО - вопрос отдаленной перспективы. Тем не менее Киев пытается надавить на Брюссель, чтобы прояснить этот момент.