Умер первый президент Ирана Абольхасан Банисадр

Первый президент Ирана Абольхасан Банисадр скончался в возрасте 88 лет. Как передает Reuters со ссылкой на его близких, он умер в одной из парижских больниц после продолжительной болезни. Причины смерти пока не раскрываются.

Семья первого иранского президента хотела бы похоронить его Версале, пригороде Парижа, где он жил в изгнании.

Аболхассан Банисадр родился 22 марта 1933 года. До Исламской революции 1979 года он был никому не известен, однако уже в 1980-м он стал президентом Ирана. На этом посту он провел всего лишь полтора года, в июне 1981 года с одобрения аятоллы Хомейни ему был объявлен импичмент, и Банисадр ушел в подполье. После бегства из Ирана он укрылся во Франции.

В интервью, которое он дал в 2019 году, политик заявлял, что он не сожалеет о том, что был частью революции.