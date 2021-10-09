В Москве в машинах каршеринга нашли наркотики и оружие

Полиция во время оперативных мероприятий нашла у водителей московского каршеринга оружие и наркотики. Об этом в фильме-расследовании Эдуарда Петрова "Каршеринговые страсти" рассказал начальник УГИБДД по Москве Александр Быков.

Каршерингу полиция уделяет особое внимание, заявил глава автоинспекции. Все дело в том, что до сих пор есть случаи, когда злоумышленники ездят под чужими аккаунтами. За последнее время было выявлено 40 таких эпизодов.

По словам Александра Быкова, это фактически приравнивается к угону автомобиля, возбуждаются уголовные дела по статье 166 УК РФ.

"Ни в коем случае не используйте поддельные аккаунты, не приобретайте их в интернете, а ведите честный диалог с прокатной компанией", - отметил начальник столичного управления ГИБДД.