В Нижнем Тагиле обсудили научно-исследовательские проекты, связанные с наследием Демидовых

В Нижнем Тагиле продолжается одиннадцатая Международная Демидовская ассамблея, на которую приехали музейщики из семи стран, а также трое потомков рода Демидовых.

Вместе с научным сообществом они обсуждали научно-исследовательские проекты, связанные с наследием Демидовых. Это новые факты о малахитовой коллекции, скульптуре, коллекциях живописи Демидовых в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, в музеях Крыма и в галереях Европы.

В научной конференции в рамках ассамблеи приняли участие не только российские специалисты, но и сотрудники итальянского университета Пизы, института прогрессивных исследований Финляндии. Профессор истории искусств и координатор PhD программы и менеджмента культурного наследия IMT Института прогрессивных исследований Лукка Мануэле Пеллегрини зачитал сообщение "Анатолий Демидов и Великий герцог Тосканский: вопрос о Лукке", а Тругве Гестрин, археолог и ответственный по культурному наследию, куратор музея Espooиз Финляндии представил исследование "Аврора Шернваль-Демидова-Карамзина и Демидовские коллекции в Финляндии", Александр Тиссо-Демидов - глава Лондонского отделения Международного Демидовского фонда ознакомил участников ассамблеи с сообщением на тему "Анатолий Демидов и французские художники эпохи романтизма", профессор искусствоведения Элена Маркони рассказала о "Демидовскои зале в Галерее современного искусства в Палаццо Питти".

Зарубежные гости поведали о заветном желании - получить российское гражданство, что во время пандемии позволит им легче приезжать в Россию. Например, Ирен Комо-Демидова в Рязанской области обустроила усадьбу в стиле XVIII века и живет теперь на два дома - в Париже и деревне Петрушово. Иностранные гости выразили желание посетить как можно больше музеев, а финские потомки Демидовых подарили богатому на раритеты краеведческому музею Нижнего Тагила тарелку из демидовского сервиза.