В Риме полиция применила водометы против манифестантов

Итальянская полиция при помощи водометов и слезоточивого газа начала разгонять в Риме манифестантов, выступающих против ковид-сертификатов.

Как передает агентство ANSA, акции протеста проходят в различных частях города, только на площади Пьяцца дель Пополо собрались около 10 тысяч человек.

Несогласные с введением "зеленых пропусков" жгут петарды и требуют свободы. Нападению подверглась штаб-квартира Всеобщей итальянской конфедерации труда. Профсоюз обвиняют в неспособности защитить рабочих, которые с 15 октября будут обязаны предъявлять ковид-сертификаты на всех государственных или частных предприятиях. Несколько сотен протестующих направляются к правительственному дворцу Киджи.

Как отмечает агентство, ситуация напряженная, полиция пытается разогнать толпу, в ответ летят петарды и бумажные бомбы.

Акция протеста против "зеленых пропусков" также прошла в Милане, тут их устраивают каждую субботу. На улицы вышло несколько сотен человек.