В Турции задержали два авиарейса с российскими туристами

Два авиарейса из Антальи с российскими туристами задержаны по техническим причинам. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ.

"Девятого октября в связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту", - цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

Дипломаты добавили, что речь идет о стыковочных рейсах, следовавших из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В общей сложности в турецком городе пришлось задержать более чем 370 человек. Им "предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием". Время вылета будет определено позднее. "Генконсульство держит вопрос на контроле и следит за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.