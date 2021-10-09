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Рубрика: В мире

В Турции задержали два авиарейса с российскими туристами

Два авиарейса из Антальи с российскими туристами задержаны по техническим причинам. Об этом сообщили в генеральном консульстве РФ.

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"Девятого октября в связи с техническим неполадками в аэропорту Антальи задержаны вылеты двух авиарейсов с российским гражданами на борту", - цитирует представителя дипмиссии РИА Новости.

Дипломаты добавили, что речь идет о стыковочных рейсах, следовавших из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. В общей сложности в турецком городе пришлось задержать более чем 370 человек. Им "предоставлено временное размещение в гостинице, они обеспечены водой и питанием". Время вылета будет определено позднее. "Генконсульство держит вопрос на контроле и следит за развитием ситуации", - отмечается в сообщении.

В мире Ближний Восток Турция

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