Врач объяснил, почему нужно носить шапку в холода

Для межсезонья характерна большая разница дневных температур, когда воздух еще хорошо прогревается солнцем, и утренних\вечерних. Поэтому выходя из дома, нужно не забывать взять с собой головной убор, который в любой момент можно снять.

Дело в том, что переохлаждение головы опасно развитием таких заболеваний как невралгия лицевого и тройничного нервов, воспаление среднего уха, спазмы сосудов головного мозга. От воздействия низких температур сосуды сужаются, и это может привести к нарушению кровоснабжения и образованию тромбов. Об этом рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Чтобы предупредить простудные заболевания, уже с ранней осени обязательным предметом гардероба должны стать шарфы и палантины, а также перчатки. Не нужно допускать замерзания какой бы то ни было части тела, переохлаждение организма значительно снижает его защитные функции, и человек становится уязвимым для возбудителей различных заболеваний. На голове и на кистях рук находится много кровеносных сосудов, именно эти части тела быстрее всего теряют тепло.

"В ветреную и дождливую погоду шапка не помешает при температуре и выше нуля, особенно людям с ослабленным иммунитетом, перенесшим недавно любое заболевание. Головной убор желательно надевать при плюсовой температуре после занятий спортом, посещения бассейна, бани", - советует доктор.

Для укрепления здоровья нужно много ходить, гулять - и при этом одеваться обязательно по сезону.