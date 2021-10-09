Врач рассказал, почему осенью заражение коронавирусом самое опасное

Заболевание новым коронавирусом в любое время года угрожает серьезными последствиями. Но осенью заражение им представляет особую опасность, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, в этот период традиционно распространяются грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). С этим как раз совпал рост заболеваемости COVID-19 в России. Сочетание нескольких инфекций делает ситуацию более сложной.

- Сейчас идут осенние вирусные инфекции, помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов. Осень - это не лучшее время, чтобы "встречаться" с COVID-19. Надо снизить количество вируса, который попадает к нам в организм, - цитирует доктора радио Sputnik.

Тимаков добавил, что заболевание несколькими инфекциями особенно опасно для людей, которые еще не успели пройти вакцинацию. Даже если человек уже сталкивался с SARS-CoV-2 в небольшом количестве, выработанный в результате иммунитет не справится с более высокой вирусной нагрузкой.

- Первая встреча с COVID-19, скорее всего, у большинства людей уже произошла. Вопрос в той вирусной нагрузке, которую получил человек. Если она была незначительная, то организм с COVID-19 просто "встречается" и "знакомится". Если мы говорим о том, когда лучше всего встретиться с серьезной дозой COVID-19, то тогда, когда уже есть иммунитет. Приобрести его можно через вакцинацию или болезнь, - пояснил врач.

Снизить вирусную нагрузку и уменьшить вероятность заражения можно при соблюдении масочного режима. Но полностью снизить риск совмещения нескольких инфекций может только вакцинация, заключил Тимаков.

Напомним, ранее инфекционист заявил, что текущая волна распространения коронавируса будет самой тяжелой. По его прогнозам, ситуация с ростом заболевших может стабилизироваться только к середине декабря.