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Рубрика: В мире

Вучич: Европа сама виновата в энергетическом кризисе

Текст: Юрий Когалов
Фото: REUTERS/Zorana Jevtic Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
Фото: REUTERS/Zorana Jevtic

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что Европа сама виновата в энергетическом кризисе. Этого не произошло бы, если бы европейцы вовремя заключили долгосрочные контракты на поставки газа из России. Такое мнение глава государства выразил сегодня во время общения с журналистами.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости
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По его словам, к повышению цен привело несколько факторов: введение новых углеродных пошлин, нехватка газа, поскольку китайцы весь сжиженный газ перенаправили на себя, к тому же многие страны давали своей промышленности газ на выходе из пандемии по самым низким ценам, чтобы подстегнуть рост экономики. Но при этом большинство стран и не задумалось о необходимости заключить долгосрочные контракты на поставки голубого топлива.

По мнению Вучича, мир ожидает большой энергетический кризис в ближайший период. Однако гражданам Сербии не нужно беспокоиться, у них будут теплые дома, достаточно электричества и газа, и цены не вырастут. Как передает агентство ТАНЮГ, президент пообещал сделать все, чтобы максимально защитить экономику от роста цен на энергоносители.

Как заявил Вучич, Сербия ведет с Россией переговоры о поставке газа по сниженным ценам. "Важно продлить с россиянами долгосрочный договор и обеспечить, чтобы цена осталась на нынешнем уровне в 270 долларов, что очень важно для промышленности", - отметил президент.

Он также напомнил, что с 1 октября Сербия стала страной-транзитером газа - благодаря газопроводу "Балканский поток", построенному вопреки давлению Запада.

В мире Европа Сербия Экономика ВЭД Экономика Отрасли Нефть и газ Россия и Евросоюз

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