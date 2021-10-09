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09.10.2021 16:15
Рубрика: В мире

Захарова отметила несоответствие бюллетеней и избирателей на выборах в Германии

Текст: Юрий Когалов
Выборы в Германии прошли с явными нарушениями. На ряде участков в Берлине количество бюллетеней не соответствовало числу избирателей, тысячи голосов были признаны недействительными, проголосовать могли даже несовершеннолетние, хотя такого права не имели. Однако, как обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, проблем европейские наблюдатели не заметили.

По ее данным, из-за путаницы с бюллетенями на 99 избирательных участках признаны недействительными более 13 тысяч голосов, а пересчет голосов привел к изменению результатов.

Фото: REUTERS
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"Про абсурд, творившийся на участках с очередями и несоответствием количества бюллетени количеству избирателей, даже начинать не буду. Это же кого надо очереди, а не российские - классика рубрики #ЭтоДругое", - отметила Захарова в своем телеграм-канале.

"Теперь о самом интересном. В Германии было 5 наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Потому что "проблем там с выборами нет". Занавес", - с иронией подвела итоги дипломат.

В мире Европа Германия

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