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09.10.2021 14:51
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала планы ЦРУ в отношении РФ и КНР

Текст: Юрий Когалов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала "современные" подходы в деятельности ЦРУ США. В своем Telegram-канале она обратила внимание на то, что "с главной геополитической угрозой XXI века ЦРУ будет бороться методами века XX, а именно достав из музейных запасников любимое - стратагемы времён Холодной войны".

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"Вашингтон не скрывает, что для реализации своей "благородной цели" будет увеличен кадровый состав ЦРУ (больше американских шпионов - больше свободы по-американски), а за Китаем усилена слежка", - отметила дипломат. О России тоже не забыли, ее действия будут также внимательно отслеживаться. "Мы упомянуты вместе с терроризмом, КНДР и Ираном. Глубина црушного анализа не позволяет погрузится в него с головой", - подчеркнула Захарова.

Представитель МИД РФ обратила внимание, что настоящие проблемы, такие как рост нелегальной миграции, трансграничной организованной преступности, вызовы, связанные с пандемией, почему-то не входят в сферу деятельности спецслужбы. "Они не вызывают у ЦРУ желания активизировать свои усилия на этих объективно непростых направлениях. Неужели то, что творится в самих США, ЦРУ совсем не интересует?" - задалась вопросом Захарова.

Ее удивляют попытки американской разведывательной службы заниматься "мнимыми, абсолютно надуманными угрозами, якобы исходящими от России и Китая", но не тем, что происходит внутри и у самых рубежей США.

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